La Feria de la Salud de Lorca pone el foco en la obesidad y el sobrepeso

Lorca - Publicado el 18 may 2025, 07:00

La Feria de la Salud de Lorca celebrará su décimo octava edición del 21 al 23 de mayo en la alameda de La Constitución con decenas de actividades centradas en promoción de los hábitos de vida saludables, la buena alimentación y el ejercicio.

La programación pivota este año sobre tres cuestiones relacionadas con la erradicación del sobrepeso y la obesidad, que son la alimentación saludable, el incremento de actividad física y la adquisición de hábitos de comportamiento que mejoren la salud a corto y largo plazo.

Se programarán talleres de higiene dental y postural, de salud emocional, control de las emociones, dermatología, consejos nutricionales para un envejecimiento saludable o de reanimación cardiopulmonar, además de actividades para luchar contra el sedentarismo, así como con diversas demostraciones deportivas.

Como es tradicional en la feria los visitantes podrán realizarse diversas pruebas de salud como medirse la tensión, el nivel de azúcar en sangre, además de pruebas de visión y audición.

En la muestra habrá 24 expositores y participarán clínicas y firmas comerciales, deportivas, laboratorios y oenegés del municipio de carácter sanitario.

También estarán representados colegios profesionales, el campus universitario de Ciencias de la Salud o el Servicio Murciano de Salud, ha dicho la concejala de Sanidad, Belén Díaz.