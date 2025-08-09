Fallece un motorista en la RM 332 a su paso por Águilas
El suceso tuvo lugar este sábado por la mañana en el kilómetro 61 de la autovía RM 332
Un motorista ha fallecido este sábado por la mañana en el kilómetro 61 de la autovía RM-332, en Barranco del Asensio, en la pedanía aguileña de Tébar, sentido Mazarrón, según informaron fuentes del 1-1-2.
El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido varias llamadas a las 9.42 horas avisando del accidente en el que el motorista se había caído de la motocicleta y había quedado inconsciente y atrapado bajo el guardarraíl.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Trafico y Mantenimiento de Carreteras.
A su llegada los sanitarios del 061 solo han podido certificar el fallecimiento del motorista.
