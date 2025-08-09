Fallece un motorista en la RM 332 a su paso por Águilas

Un motorista ha fallecido este sábado por la mañana en el kilómetro 61 de la autovía RM-332, en Barranco del Asensio, en la pedanía aguileña de Tébar, sentido Mazarrón, según informaron fuentes del 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido varias llamadas a las 9.42 horas avisando del accidente en el que el motorista se había caído de la motocicleta y había quedado inconsciente y atrapado bajo el guardarraíl.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Trafico y Mantenimiento de Carreteras.

A su llegada los sanitarios del 061 solo han podido certificar el fallecimiento del motorista.