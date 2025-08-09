Detenido en Lorca por tenencia de sustancias estupefacientes y 2.000 euros en metálico

La Policía Local de Lorca, a través de la Unidad UDIP y el Grupo Operativo de Tráfico y Movilidad (GOTM), ha detenido a un hombre, un varón de 36 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública, por tenencia de sustancias estupefacientes.

Los hechos ocurrieron en la Estación de Autobuses de Lorca, donde alertaron a Policía Local por medio de una llamada al 112 del estado de un hombre que se hallaba inconsciente.

A la llegada de los agentes a la estación de autobuses el varón ya estaba incorporado y siendo atendido por los servicios sanitarios de una ambulancia medicalizada que se desplazó al lugar, observando los policías que esta persona se encontraba en un estado inusual de agitación y nerviosismo, por lo que procedieron a efectuarle un cacheo superficial de efectos y pertenencias, encontrándole una cantidad de dinero cercana a los 2.000 euros y una piedra -de tamaño considerable- (muy superior a la que está considerada legalmente para consumo propio), de lo que parecía a simple vista cocaína.

En ese momento se procedió a la identificación del sujeto y a su detención por un supuesto delito contra la salud pública.

Los agentes custodiaron al detenido hasta el Hospital Rafael Méndez, donde rehusó asistencia médica y solicitó el alta voluntaria, que le fue dada por el facultativo de guardia, tras realizar los trámites oportunos.

Tras esa revisión, el hombre fue trasladado a dependencias policiales donde quedó detenido; la sustancia y el dinero, intervenidos, y a disposición de la Autoridad Judicial.