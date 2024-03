Condenado a 6 meses de cárcel por abofetear a su pareja en una calle de Lorca

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un hombre contra la sentencia del juzgado de lo Penal de Lorca que lo condenó a seis meses de cárcel por dar un golpe con la mano en el rostro a su pareja en una calle de esta segunda ciudad, sin causarle lesiones.



La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que los hechos ocurrieron en mayo de 2023 y que el juzgado condenó al acusado como autor de un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género.



Además de la pena de prisión, le impuso una orden de incomunicación y alejamiento de 300 metros de la víctima por tiempo de un año.



En el recurso que presentó ante la Audiencia Provincial, el condenado alegó que el juzgado había incurrido en error al valorar las pruebas aportadas al juicio y que las manifestaciones vertidas por un testigo no eran creíbles por las contradicciones en que incurrió.



También expuso que no existían pruebas incriminatorias para condenarlo y que su pareja no había sufrido lesión alguna.



Al desestimar su apelación, la Sala dice, al referirse a ese último argumento que precisamente por ello no se le condenó por el delito de lesiones, sino por el de malos tratos, para añadir que “es evidente que no toda agresión deja marcas o vestigios