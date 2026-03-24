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Las cofradías de Lorca alertan de la venta de entradas falsas para Semana Santa

Paso Azul y Paso Blanco advierten de que no se harán responsables de las localidades adquiridas en la reventa o en canales no autorizados

Palcos de la Semana Santa de Lorca para presenciar las procesiones
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José Ángel Ayala

Antonio Montoro

Lorca - Publicado el

1 min lectura2:06 min escucha

Las hermandades del Paso Azul y el Paso Blanco de Lorca han emitido sendos comunicados para advertir a los asistentes a la Semana Santa sobre la compra de entradas fraudulentas. Ambas cofradías han anunciado que no asumirán ninguna responsabilidad por aquellas localidades para el Jueves Santo y el Viernes Santo que hayan sido adquiridas fuera de los puntos de venta oficiales, ante el riesgo de fraude o falsificación.

Puntos de venta oficiales

Para garantizar la autenticidad y validez de las localidades, las cofradías recuerdan que los únicos canales autorizados son sus plataformas oficiales. Los dos pasos utilizan la plataforma on line tikyoo.es y la venta presencial se realiza  en el Museo Azul de la Semana Santa (MASS) y en el Museo de Bordados del Paso Blanco.

Los presidentes del paso Azul y del Blanco, Miguel Ángel Peña y Ramón Mateos, respectivamente, han insistido en que los pasos no se responsabilizarán de "posibles incidencias, irregularidades, duplicidades o falsificaciones" que puedan surgir con entradas compradas en canales de terceros o en la reventa. Por ello, recomiendan encarecidamente utilizar exclusivamente los medios de venta indicados para evitar problemas a la hora de acceder a los palcos y sillas.

La policía ya ha detectado falsificaciones

La advertencia cobra especial relevancia después de que la propia Policía Nacional haya informado a las hermandades de la existencia de billetes fraudulentos. "La policía nos ha puesto en conocimiento que se está produciendo alguna falsificación", han señalado, pidiendo a los ciudadanos que tengan el máximo cuidado.

Pese a esta situación, desde las cofradías se ha hecho un llamamiento a la tranquilidad para disfrutar de las procesiones.

Las localidades en las tribunas para Jueves y Viernes Santo llevan semanas agotadas y solo hay sillas sueltas para las procesiones de Viernes de Dolores y Domingo de Ramos.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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