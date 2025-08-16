Cifras récord de ocupación hotelera en Lorca y Águilas durante la primera quincena de agosto

Los establecimientos hoteleros de la Costa Cálida han registrado cifras récord con un 90 por ciento de ocupación durante la primera quincena de agosto, según el último sondeo realizado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem).

Este dato "supone un nuevo hito para el turismo en la Región de Murcia, que ha alcanzado su mejor cifra para este periodo desde que hay registros", según informaron fuentes del ejecutivo regional en una nota de prensa.

Dentro de las zonas de costa, La Manga lidera el ranking con un 91 por ciento de ocupación, mientras que el Mar Menor ha alcanzado durante la primera quincena de agosto el 89 por ciento. En los municipios costeros de Mazarrón y Águilas la ocupación hotelera se sitúa durante estos primeros quince días del mes de agosto en el 87 por ciento en ambos destinos.

Según este mismo sondeo, el turismo urbano alcanza una ocupación media entre las ciudades de Murcia, Cartagena y Lorca del 67 por ciento, lo que supone 6 puntos más que en el mismo periodo de 2024.