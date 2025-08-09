Los bomberos apaga un incendio en un un solar con caballos y balas de paja en Lorca
Los efectivos trabajaron para evitar, tanto la propagación a una vivienda cercana, como a los animales que en ese momento se encontraban en el solar
Lorca - Publicado el
1 min lectura
Los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios (CEIS) de la Región de Murcia extinguieron este viernes un incendio que se declaró en un solar donde hay caballos y balas de paja en el camino Fuente de Churra, en Lorca, según informaron fuentes del 1-1-2.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió una llamada a las 18.27 horas alertando del incendio. Hasta el lugar se movilizó una patrulla de vigilancia forestal del Servicio de Municipal de Emergencias y Protección Civil y bomberos del CEIS.
Los efectivos trabajaron para evitar, tanto la propagación a una vivienda cercana, como a los animales que en ese momento se encontraban en el solar.
Hacia las 23.00 horas dieron por extinguido el incendio.
Escucha en directo
COPE LORCA
"Todo sigue igual porque a nadie le interesa que cambie"
Rubén Corral Castellanos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h