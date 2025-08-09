Los bomberos apaga un incendio en un un solar con caballos y balas de paja en Lorca

09/08/2025 Bomberos trabajando en el incendio.Los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios (CEIS) de la Región de Murcia extinguieron este viernes un incendio que se declaró en un solar donde hay caballos y balas de paja en el camino Fuente de Churra, en Lorca, según informaron fuentes del 1-1-2.ESPAÑA EUROPA MURCIA SOCIEDADCEIS

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió una llamada a las 18.27 horas alertando del incendio. Hasta el lugar se movilizó una patrulla de vigilancia forestal del Servicio de Municipal de Emergencias y Protección Civil y bomberos del CEIS.

Los efectivos trabajaron para evitar, tanto la propagación a una vivienda cercana, como a los animales que en ese momento se encontraban en el solar.

Hacia las 23.00 horas dieron por extinguido el incendio.