El Ayuntamiento de Lorca cataloga de "auténtico despropósito" el nuevo mapa de zonas inundables emitido por la CHS

Un auténtico despropósito, así han catalogado los ediles María Hernández y Ángel Meca del Ayuntamiento de Lorca la última actualización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre zonas inundables que incluye una descripción de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación en la demarcación del Segura, que conlleva un incremento en más de un 50 por ciento de las zonas de flujo preferente.

Los dos ediles han mostrado su indignación por las incongruencias que muestran los mapas que "presentan 10 nuevas zonas con grandes afecciones para el municipio, una mayor seguridad ante riadas, pero sin embargo, dejan "islas" reservadas en distintos espacios dentro de estas nuevas áreas de riesgo"

María Hernandez, concejala de Urbanismo ha asegurado que "la última expansión de las zonas inundables no sólo no aumentan la seguridad de manera específica, sino que también destruye los derechos de propiedad, reduciendo el valor de los terrenos y generando un perjuicio económico y social grave para los vecinos, siendo las zonas más afectadas las pedanías de Campillo, La Escucha o Purias”

Ángel Meca, el concejal de infraestructuras se ha mostrado más sorprendido, ya que este nuevo mapa si considera zona de flujo preferente la Rambla de La Torrecilla, zona en la que los vecinos se han manifestado en contra de la construcción de un muro de 7 metros por donde discurrirá el AVE, una zona en la que "un vecino no puede construir ni una sola valla"

La Confederación Hidrográfica del Segura somete a información pública, hasta el 31 de octubre, esta cuarta nueva actualización, de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación del tercer ciclo de la Planificación para la Gestión del Riesgo de Inundación para 2028, unas nuevas áreas, en las que el conistorio alega que "se incluyen nuevas áreas, pero dejan fuera otras que realmente tienen riesgo de inundación."

Meca y Hernández han vuelto a reclamar la construcción del canal de desagüe de la Rambla de Biznaga, las presas de Nogalte, Béjar y Torrecilla, infraestructuras que consideran "imprescindibles para disminuir el riesgo de inundaciones y zonas afectadas, como así lo han asegurado también desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, de Abogados, CECLOR, Cámara de Comercio, decenas de Asociaciones y los propios residentes de esos enclaves que saben de lo que hablan porque lo han sufrido…”, ha apuntado Meca.