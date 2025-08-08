El Ayuntamiento de Lorca asesorará a los jóvenes estudiantes que soliciten las nuevas becas de ayuda al estudio

Los estudiantes que estén matriculados en bachillerato, formación profesional, estudios universitarios y eseñanzas superiores tienen la oportunidad de acceder a la convocatoria general de becas y ayudas al estudio para el curso 2025-2026 convocadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Ante las posibles dudas que puedan surgir en los solicitantes de estas ayudas durante este proceso, desde la Concejalía se ha puesto en marcha un servicio gratuito de orientación y acompañamiento para resolver incidencias, realizar alegaciones o gestionar cualquier otro trámite relacionado con estas becas.

El punto de atención a solicitante estará activo durante el mes de agosto en el Centro Juvenil Mallorca 12 del Campus Universitario y en oficinas de Informajoven en horario de 9.00 a 14.00 horas

Antonio David Sánchez, concejal de Talento Joven ha indicado que "una vez recibida la notificación favorable de cumplimiento de los requisitos económicos, se abrirá una segunda fase de la convocatoria. Esta fase tendrá lugar del 8 al 25 de septiembre, y permitirá acreditar los requisitos académicos definitivos y completar el proceso de solicitud.