El Ayuntamiento de Lorca adjudica los "chiringuitos de Feria" ubicados en el Huerto de La Rueda" y el Coso de Sutullena

El Ayuntamiento de Lorca ha anunciado la adjudicación por el procedimiento abierto, para la autorización de la explotación económica de las instalaciones de ocio nocturno ubicadas en el Recinto Ferial municipal Huerto de la Rueda durante la celebración de la Feria grande que se celebrará en el municipio del 19 al 28 de septiembre

Finalmente serán 8 "chiringuitos" los que han recibido el visto bueno del consistorio, así como el servicio de barras de hostelería en el coso de Sutullena, que albergará diversos eventos destacados como conciertos, actividades infantiles y encuentros sociales.

Además de estos dos espacios, ahora se encuentra en proceso, a falta de presentación de documentación por los distintos solicitantes, los chiringuitos de comida instalados en el Huerto de la Rueda, donde están distintas asociaciones vinculadas con el desarrollo cultural y social del municipio y las cofradías que tradicionalmente participan en el montaje.