El Ayuntamiento de Lorca activa el plan PLATELOR en fase de preemergencia por altas temperaturas

Según la AEMET, el aviso amarillo por altas temperaturas estará activo hasta las 21 horas de este martes 12 de octubre.

En la Comarcal del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, se prevén que se puedan alcanzar temperaturas de hasta 39 grados, por lo que se recomienda a los vecinos que extremen la precaución y adopten medidas de protección y prevención, sobre todo, en las horas centrales del día;

Por ello, se mantienen las medidas de atención y previsión y se atiende al refuerzo de los Servicios asistenciales, del 112, de efectivos de vigilancia e intervención forestal o comunicación entre concejalías, desde Emergencias a Sanidad.

Estas altas temperaturas elevan la posibilidad, además, de incendios forestales, por lo que se ruega atender a las restricciones en cuanto a la quema de rastrojos y la prohibición de hacer fuego en el monte o zonas boscosas y de arrojar cigarrillos, basura y, especialmente, botellas de vidrio, entre otras indicaciones. No obstante, en cualquier caso, y ante cualquier incidencia, se debe avisar inmediatamente al 112.