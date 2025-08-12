El Ayuntamiento de Lorca activa el plan PLATELOR en fase de preemergencia por altas temperaturas
La Comarca del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas estará en alerta amarilla por altas temperaturas hasta las 21 horas de este martes. Los termómetros podrán alcanzar los 39 grados
Lorca - Publicado el
1 min lectura
El Ayuntamiento de Lorca activa el plan PLATELOR en fase de preemergencia por altas temperaturas
Según la AEMET, el aviso amarillo por altas temperaturas estará activo hasta las 21 horas de este martes 12 de octubre.
En la Comarcal del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, se prevén que se puedan alcanzar temperaturas de hasta 39 grados, por lo que se recomienda a los vecinos que extremen la precaución y adopten medidas de protección y prevención, sobre todo, en las horas centrales del día;
Por ello, se mantienen las medidas de atención y previsión y se atiende al refuerzo de los Servicios asistenciales, del 112, de efectivos de vigilancia e intervención forestal o comunicación entre concejalías, desde Emergencias a Sanidad.
Estas altas temperaturas elevan la posibilidad, además, de incendios forestales, por lo que se ruega atender a las restricciones en cuanto a la quema de rastrojos y la prohibición de hacer fuego en el monte o zonas boscosas y de arrojar cigarrillos, basura y, especialmente, botellas de vidrio, entre otras indicaciones. No obstante, en cualquier caso, y ante cualquier incidencia, se debe avisar inmediatamente al 112.