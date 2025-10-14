El Aula Impulsa, alternativa a la expulsión escolar, cumple su tercer curso en Lorca

El Aula Impulsa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Lorca y los institutos de secundaria como alternativa a la expulsión escolar de los adolescentes con mal comportamiento cumple tres años.

Se trata de una iniciativa pionera en el municipio que ofrece una alternativa durante periodos de expulsión escolar, proporcionando un espacio educativo seguro y facilitando la conciliación familiar y evita que pasen esos días de sanción en casa o por las calles.

El Aula Impulsa ofrece un espacio para aquellos alumnos que, durante periodos de expulsión, necesitan un acompañamiento educativo y socioemocional que les permita no desvincularse del sistema.

El curso pasado atendió a un total de 59 alumnos de diferentes centros educativos del municipio, proporcionando un espacio de trabajo, reflexión y mejora de habilidades sociales y emocionales para estudiantes con conductas disruptivas, favoreciendo la reincorporación del alumnado al entorno escolar, mediante estrategias de regulación emocional y resolución alternativa de conflictos.

Además, como novedad este año, se ha puesto en marcha un banco de recursos y materiales académicos que permite apoyar a quienes acuden sin tareas o sin material escolar, ofreciendo así contenidos de refuerzo educativo adaptados.

De este modo, ningún alumno pierde su tiempo de aprendizaje y todos tienen la oportunidad de mantenerse vinculados al ámbito escolar, ha dicho la concejala de Educación, Rosa Medina.