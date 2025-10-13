La UCAM se une a 29 socios europeos y chinos para mejorar la sostenibilidad rural

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) amplía su colaboración internacional participando en el nuevo proyecto europeo Next Generation Sustainable Business Models and Monitoring for Rural Resilience and Innovation ( NEXRUR ), iniciativa que busca impulsar la innovación y la sostenibilidad en las comunidades rurales de Europa y China. Esta investigación, que durará cuatro años, cuenta con 30 socios (21 europeos y 9 chinos), tiene un presupuesto total de casi 6 millones de euros y está cofinanciado por la Unión Europea dentro del programa Horizonte Europa.

INVESTIGAR DINÁMICAS DE INNOVACIÓN

El objetivo principal de NEXRUR es investigar las dinámicas de innovación y las estrategias de cambio en zonas rurales a través de la cooperación internacional entre la Unión Europea y China, permitiendo que los agricultores y sus comunidades desarrollen, seleccionen y amplíen nuevos o mejorados modelos de negocio sostenibles, y evalúen su impacto económico, social y ambiental en la resiliencia rural.

La UCAM, bajo la dirección de la investigadora Nuria Vela de Oro, contribuirá al proyecto con el desarrollo de un sistema digital de seguimiento que permitirá medir la sostenibilidad social, ambiental y económica de las explotaciones rurales. Para ello, el equipo de investigación recopilará datos de comunidades rurales de Europa y China con el objetivo de mejorar la herramienta y crear una aplicación capaz de comparar distintos modelos de negocio, identificando cuáles resultan más eficaces y sostenibles para cada tipo de territorio.

”Estamos muy ilusionados por nuestra participación en NEXRUR, un proyecto de cooperación internacional fundamental para el futuro del medio rural. Junto a 29 socios europeos y chinos, estamos firmemente comprometidos con la búsqueda de soluciones de negocio que sean verdaderamente sostenibles a largo plazo para las comunidades rurales. Nuestra aportación, a través de un equipo de investigadores multidisciplinar, se centrará en el desarrollo de una herramienta digital pionera" indica Nuria Vela de Oro, investigadora principal del proyecto por parte de la UCAM.

NEXRUR es el sucesor del finalizado proyecto europeo H2020 LIVERUR, liderado por la Oficina de Proyectos Internacionales de la UCAM, que asentó las bases para la creación de modelos de negocio circulares en zonas rurales de toda Europa, modernizando pequeñas y medianas empresas agrícolas y rurales de 13 países.