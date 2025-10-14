Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (11-12 octubre 2025)
Dura derrota del Zamora CF en el Ruta de la Plata ante el Real Avilés que vio como los visitantes remontaban el duelo con dos goles en los minutos 88 y 95
FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
ZAMORA C.F. 2 REAL AVILÉS C.F. 3
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
U.D. SANA MARTA DE TORMES 3 C.D. VILLARALBO 0
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS PRIMERA B
C.D. NONAME 0 ZAMORA C.F. “B” 0
MORALEJA C.F 1 VICTORIA C.F. 0
C.D.F. CUBILLOS 1 C.D. BENAVENTE 0
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL PRIMERA B
U.D. SAN LORENZO C.D. 0 ATLÉTICO BEMBIBRE 1
UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F. “B” 3 ZAMORA C.F. 4
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES GRUPO ÚNICO
ZAMORA C.F. 2 C.D.F. PEÑA 3
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES GRUPO ÚNICO
C.D. INTERNACIONAL DE VISTA ALEGRE 1 C.D. AMOR DE DIOS DE ZAMORA 0
ZAMORA C.F. 0 ATLÉTICO PINILLA 1
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLA DE SIMANCAS 4 C.D. BOVEDANA 1
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0 UNIONSITAS DE SALMANCA C.F. 8
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 5 CORUXO F.S 1
5 CORUÑA F.S. 3 RIVER ZAMORA F.S. 1
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D. JUVENTUD DEL CÍRCULO CATÓLICO 6 RIVER ZAMORA F.S. “B” 2
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)
C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 5 F,S, CABEZÓN 4
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO UNICO)
CAJA RURAL C.B. ZAMORA 84 CLUB ORENSE BALONCESTO 94
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE GRUPO ÚNICO
CELTA BALONCESTO 79 ZAMARAT 78
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
B.M. CAJA RURAL DE ZAMORA 35 ADEMAR LEÓN B 27