Robo de película en Alicante: una mujer detenida por robar un camión de 130.000 euros y un remolque lleno de aceite

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 30 años por el robo de una cabeza tractora valorada en 130.000 euros y de un semirremolque cargado con aceite de oliva y girasol en la provincia de Alicante. Además, los agentes han identificado a su cómplice, un hombre de 38 años, que continúa en paradero desconocido.

La operación, bautizada como Trattore, comenzó el pasado mes de mayo tras la denuncia del robo de una cabeza tractora estacionada en un descampado de Villena. El vehículo contaba con un GPS, pero los agentes hallaron el dispositivo arrancado y oculto en una zona rural de El Rebolledo.

Esa misma noche, en el municipio de Aspe, se produjo el robo de un semirremolque con 32 palés de aceite de oliva y girasol, valorados en unos 40.000 euros. Días después, ambos vehículos aparecieron abandonados en un polígono industrial de Getafe, aunque la mercancía había desaparecido.

Según las investigaciones, la detenida actuaba junto a su cómplice siguiendo un patrón meticuloso: seleccionaban camiones en polígonos industriales, instalaban balizas GPS para rastrear su ubicación y, aprovechando la madrugada, ejecutaban los robos con precisión.

En uno de sus últimos intentos, en Massalavés (Valencia), la mujer simuló una avería para distraer a un camionero mientras su acompañante intentaba colocar una nueva baliza. Sin embargo, un trabajador de la empresa descubrió la maniobra, frustrando el robo.

Tras varios meses de seguimiento, la Guardia Civil consiguió identificar el vehículo utilizado por la sospechosa y detenerla el pasado 19 de septiembre en Montroy (Valencia). La mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Picassent, que decretó su libertad con medidas cautelares, mientras el Juzgado de Instrucción de Villena continúa con la investigación.

Las actuaciones siguen abiertas, y no se descartan nuevas detenciones en el marco de esta operación, en la que han colaborado los puestos de la Guardia Civil de Alberic, Aspe y la Comisaría de Policía Nacional de Getafe.