Los albergues municipales de Lorca, se consolidan como un referente para el turismo de naturaleza en la Región de Murcia

Los números hablan por sí solos, desde principios de junio, los albergues municipales están completamente reservados, y se espera que este nivel de ocupación continúe hasta mediados de septiembre

Esta popularidad demuestra el atractivo del lugar, tanto en la montaña, Casa Iglesias, como en la playa en Puntas de Calnegre, para grupos que desean realizar excursiones, rutas senderistas y disfrutar de las impresionantes puestas de sol que ofrece el entorno debido a los parajes únicos y naturales donde se encuentran

Son instalaciones que cuentan con capacidad para acoger a 50 personas y que durante 15 días están siendo utilizados por la asociación madrileña sin ánimo de lucro Juntos para Jugar que ha realizado actividades de ociio y tiempo libre con personas con discapacidad intelectual