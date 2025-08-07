COPE
Los albergues municipales de Lorca, se consolidan como un referente para el turismo de naturaleza en la Región de Murcia

Sus instalaciones cuentan con capacidad para acoger a 50 personas y durante los próximos 15 días están siendo utilizados por una asociación madrileña sin ánimo de lucro que realiza actividades de ocio.

Imagen desde el albergue de Casa Iglesias en Lorca
Los números hablan por sí solos, desde  principios de junio, los albergues municipales están completamente reservados, y se espera que este nivel de ocupación continúe hasta mediados de septiembre 

Esta popularidad demuestra el atractivo del lugar, tanto en la montaña, Casa Iglesias, como en la playa en Puntas de Calnegre, para grupos que desean realizar excursiones, rutas senderistas y disfrutar de las impresionantes puestas de sol que ofrece el entorno debido a los parajes únicos y naturales donde se encuentran 

Son instalaciones que cuentan con capacidad para acoger a 50 personas y que durante 15 días están siendo utilizados por la asociación madrileña sin ánimo de lucro Juntos para Jugar que ha realizado actividades de ociio y tiempo libre con personas con discapacidad intelectual  

