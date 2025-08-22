COPE
Lorca - Águilas

Águilas instalará maquetas táctiles tiflológicas para dar a conocer enclaves turísticos a personas con discapacidad visual

Maqueta del Auditorio Infanta Doña Elena de Águilas

José Ángel Ayala |COPE Lorca

José Ángel Ayala

Lorca - Publicado el

1 min lectura

Las maquetas tiflológicas son representaciones o esculturas táctiles a escala que utilizan relieves y texturas para proporcionar información a través del tacto, lo que  permiten a las personas con discapacidad visual explorar y comprender la forma y estructura de lugares que de otro modo serían inaccesibles. 

Fabricadas en aluminio de aleación marina mediante fundición a la cera perdida y acompañadas de textos informativos en español, inglés y braille, incorporan códigos QR y NaviLens para ampliar la información de forma accesible. 

Todas las maquetas contarán con estructuras adaptadas para facilitar su acceso desde silla de ruedas y resistir las condiciones de nuestro entorno marino. 

El Ayuntamiento ha realizado este tipo de maquetas para los enclaves del Castillo de San Juan de las Águilas, Auditorio y Palacio de Congresos, Embarcadero del Hornillo y la Isla del Fraile 

El contrato ha sido adjudicado por 86.450 euros y está previsto que estén instaladas para el mes de diciembre con el objetivo de promover un turismo más inclusivo y accesible para personas con discapacidad visual o movilidad reducida 

 

