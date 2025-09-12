El 60% de las farolas del casco antiguo de Lorca ya tienen lámparas LED

El Ayuntamiento de Lorca ya ha adaptado a la tecnología LED el 60 por ciento de las farolas de las calles principales del casco histórico, eliminando las antiguas luminarias de vapor de sodio.

Las últimas en ser sustituidas han sido las 13 luminarias de la glorieta de San Vicente, con las que se logrará un ahorro energético del 75 por ciento, ha dicho el concejal de Servicios Industriales, Antonio David Sánchez.

Las nuevas farolas, que ofrecen una iluminación más potente y eficiente, incorporan un sistema de comunicación que permite regular cada punto de luz de forma individual, algo que resulta útil durante eventos, actividades o festivales, ya que se puede adaptar la iluminación sin afectar a toda la plaza.

También se ha renovado el cableado de la plaza para el correcto funcionamiento del cuadro de control, ahora con tecnología de comunicación telemática, en una actuación que ha costado 11.000 euros.

La intervención en San Vicente forma parte del plan de renovación que tiene en marcha el consistorio y que ya ha permitido sustituir 70 farolas en calles como Nogalte o la Cuesta de San Francisco y que llegará antes de fin de año a las calles Corredera y Alfonso X.

Con la operación, que tiene un coste de 142.000 euros de fondos municipales, también se conseguirá mejorar la seguridad de los viandantes y responder a las demandas de comerciantes y vecinos de la zona que reclamaban mejor iluminación.