Pellegrini: "Es diferente traer un nombre nuevo que traer un refuerzo"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha asegurado en rueda de prensa que el equipo llega muy motivado y concentrado para enfrentarse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. A pesar del ambiente festivo de las últimas semanas, el técnico chileno afirma que sus jugadores se han exigido al máximo y tienen la confianza necesaria para hacer nuestro juego en un estadio que no es fácil y ante un gran equipo.

Las bajas no son excusa

Preguntado por la ausencia de Kylian Mbappé en el rival, Pellegrini ha minimizado su importancia, aplicando la misma filosofía que con sus propias bajas. Lo importante son los que están, los que pueden jugar y no las bajas". El técnico recordó las ausencias en su propio equipo, como las de Isco, Amrabat y Abde, para subrayar que el Real Madrid tiene un plantel que le permite suplir cualquier baja y que el resultado dependerá de lo que el Betis sea capaz de hacer en el campo.

Lo Celso, el relevo para Isco

Ante la ausencia prolongada de Isco, Pellegrini ha confirmado que Giovanni Lo Celso es un jugador muy importante para el equipo. "La ausencia de Isco nos da más necesidad de tener a Gio en ese puesto", ha comentado, aunque también ha destacado que Pablo Fornals lo está haciendo muy bien. Sobre el argentino, ha señalado que lo ve entrenando cada día mejor tras superar un par de lesiones musculares y se ha mostrado seguro de que tendrá la oportunidad de demostrar su gran capacidad.

El técnico ha transmitido tranquilidad sobre el estado anímico de Isco Alarcón, quien ya se encuentra trabajando en su recuperación. Pellegrini ha destacado su fortaleza mental: "Es un jugador además muy maduro mentalmente, que ha superado instancias parecidas a esta con muchísima madurez". Ha añadido que, gracias a su esfuerzo personal, espera verlo en el campo de juego lo antes posible.

Mercado y ambición

Sobre el mercado de invierno, Pellegrini ha diferenciado entre "traer un nombre nuevo y la otra es traer un refuerzo", y ha recordado, en línea con el presidente del club, que para fichar a un jugador de categoría superior sería necesario desprenderse de algún jugador importante. También se refirió a Chimy Ávila, de quien dijo que "es un jugador importante para nosotros" y que sigue contando con él en la plantilla.

El chileno ha dejado claro que la ambición del equipo sigue intacta, con el objetivo de llegar lo más arriba posible en las tres competiciones. Sin embargo, su filosofía se centra en el presente: "El propósito deportivo, ganar al Real Madrid". Fiel a su mentalidad, ha concluido que "lo que uno siempre ha hecho es importante, pero mucho más importante tiene que exigirse poder siempre superarlo".

Finalmente, Pellegrini tuvo palabras para Xabi Alonso, de quien se habla como futuro técnico blanco. El chileno, que lo entrenó en su etapa en Madrid, lo ve "absolutamente preparado" para un puesto que "exige día a día, que exige ganar, golear y gustar las 3 cosas", y cree que tiene la experiencia y capacidad para superar cualquier bache.