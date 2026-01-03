El PSdeG de Lugo confirma a Carmela López como candidata a presidir la Diputación

El Comité Provincial del PSdeG-PSOE de Lugo ha ratificado por aclamación la propuesta de María del Carmen López Moreno como candidata socialista a la Presidencia de la Diputación de Lugo. La decisión se adoptó este sábado en una sesión extraordinaria del órgano provincial del partido.

La candidatura había sido planteada previamente por la Comisión Gestora del PSdeG en Lugo y recibió el respaldo unánime del Comité Provincial, conforme a los estatutos y procedimientos internos de la formación socialista.

El acuerdo será remitido ahora a la Comisión Nacional de Listas del PSOE, que deberá emitir informe y trasladarlo posteriormente a la Comisión Federal de Listas para su aprobación definitiva.

La decisión final corresponderá a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y será comunicada al PSdeG-PSOE de Lugo para su aplicación de cara al pleno de la Diputación previsto para el 14 de enero de 2026.