El PSdeG de Lugo confirma a Carmela López como candidata a presidir la Diputación
El órgano provincial del PSdeG-PSOE en Lugo dio luz verde por unanimidad a la candidatura de López Moreno para presidir la Diputación, tras una reunión extraordinaria celebrada este sábado
Redacción COPE Lugo
Lugo - Publicado el
1 min lectura
El Comité Provincial del PSdeG-PSOE de Lugo ha ratificado por aclamación la propuesta de María del Carmen López Moreno como candidata socialista a la Presidencia de la Diputación de Lugo. La decisión se adoptó este sábado en una sesión extraordinaria del órgano provincial del partido.
La candidatura había sido planteada previamente por la Comisión Gestora del PSdeG en Lugo y recibió el respaldo unánime del Comité Provincial, conforme a los estatutos y procedimientos internos de la formación socialista.
El acuerdo será remitido ahora a la Comisión Nacional de Listas del PSOE, que deberá emitir informe y trasladarlo posteriormente a la Comisión Federal de Listas para su aprobación definitiva.
La decisión final corresponderá a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y será comunicada al PSdeG-PSOE de Lugo para su aplicación de cara al pleno de la Diputación previsto para el 14 de enero de 2026.
Escucha en directo
COPE LUGO
COPE MÁS LUGO
"Nunca como hasta ahora en el seno del PSOE se había producido semejante runrún con la idea de que el ciclo político no da más de sí"
Sergio Barbosa
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h