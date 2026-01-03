Horario y dónde ver y escuchar el Breogan Lugo - Unicaja de esta tarde noche

El Unicaja, que consiguió una brillante victoria en la decimotercera jornada de la Liga Endesa ante el Joventut (105-83) que le acerca a la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey al contar con ocho triunfos, visita esta noche al Río Breogán (21:00 horas), que lucha por ascender posiciones. El duelo lo podrás seguir desde las 20:30 horas en el Tiempo de Juego de COPE Málaga

El equipo malagueño necesita entre nueve y diez victorias antes que concluya la primera vuelta de la fase regular para asegurar su participación en el torneo copero que se disputará el próximo mes de febrero en Valencia, y Lugo es una cancha difícil, donde los locales han ganado tres partidos y cayeron en otros cuatro.

derrotas en lugo

Además, al Unicaja últimamente los enfrentamientos ante el Río Breogán no se le han dado especialmente bien, ya que ha caído en tres de los cinco últimos partidos, incluyendo la que tuvo lugar la pasada campaña (81-79), por lo que será un reto interesante para este comienzo de año.

El Unicaja, después de haber caído ante Baskonia (90-93) y Real Madrid (91-82), realizó frente al equipo badalonés un partido coral, con estadísticas excelentes como igualar su tercera mejor marca triplista con un porcentaje increíble de 19 de 31 intentos con un 61%, ya que hasta 11 jugadores diferentes anotaron.

difícil ante los de casimiro

Ambos equipos se han enfrentado en 35 ocasiones a lo largo de la fase regular de la Liga Endesa, con 25 triunfos del Unicaja y 10 del Río Breogán, pero, si nos ceñimos a los encuentros disputados en el Pazo dos Deportes de Lugo, el balance es de 11 victorias por siete derrotas.

Tenemos que estar preparados para evitar que puedan correr en los primeros segundos. Unicaja golpea muy duro" Luis Casimiro Entrenador de Breogan Lugo

En este partido los dos equipos vivirán una jornada de reencuentros porque en el bando del conjunto gallego se encuentra desde esta temporada un viejo conocido, el escolta malagueño Francis Alonso, que militó dos temporadas en el primer equipo (2020-2022).

acb (105-83) El Unicaja pasa por encima del Joventut en una exhibición desde la línea de tres puntos

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la décima cuarta jornada de Liga Endesa entre el Breogán Lugo y Unicaja se disputará en el Pazo Dos Deportes de Lugo, esta noche 3 de enero a las 21:00 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR BREOGAN - UNICAJA

El partido Breogan - Unicaja lo podrás seguir desde las 20:30 horas con la narración de Javier Bautista, el control técnico de Javier Campos y los comentarios técnicos de Anicet Lavodrama y Juan Carlos Bonilla en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través de DAZN.