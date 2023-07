"Únete a nuestra ilusión"

El Águilas Fútbol Club presentó la nueva campaña de abonados de cara a la próxima temporada 2023/2024, en la que el conjunto de la ciudad costera regresará a Segunda RFEF. El acto estuvo presidido por Alfonso García Gabarrón, propietario de la entidad, quien explicó todos los detalles de una campaña “agresiva” y en la que el carné especial ‘Jugador número 12’ es el gran protagonista.

Presentación de equipaciones y homenaje al Rincón del Hornillo

El evento se celebró en el salón de actos de la Casa de la Cultura Francisco Rabal e incluyó, en su parte inicial, la presentación de las indumentarias con las que el equipo blanquiazul afrontará la nueva campaña. Joma será así pues la marca que, en adelante, vestirá a nuestros futbolistas y demás integrantes de la entidad. Marcos López, responsable de patrocinios de fútbol y tenis de la firma en España, fue el encargado de dar a conocer las nuevas ‘pieles’ del conjunto blanquiazul.

La primera equipación, tal vez la más esperada por todos los asistentes, mantendrá como no podía ser de otra manera las franjas blanquiazules, si bien de una forma mucho más artística, con una especie de rotura de dichas rayas en cientos de mosaicos pequeñitos que evocan a uno de los lugares más emblemáticos del municipio de Águilas: ‘Los Casucos’, el nombre con el que popularmente se conoce al Rincón del Hornillo. El capitán, Ramón Arcas, hizo de modelo por un día para dar a conocer la nueva camiseta, el pantalón y las medias ante los muchos aficionados que se personaron en el espacio cultural. Iván Buigues hizo lo propio con el primer uniforme de guardameta, de color amarillo; al tiempo que Sandji Baradji fue el responsable de presentar al público la segunda equipación, negra, aunque con degradados en rosa.

Campaña de abonados tradicional

Alfonso García Gabarrón, quien saltó al escenario ataviado con la nueva camiseta, dirigió la segunda parte del acto, focalizada en la presentación de la campaña de abonados en sí. Ésta podría dividirse en dos categorías. La primera engloba los abonos de carácter más tradicional, respetando, además, los precios de la última temporada del equipo en Segunda RFEF: desde los 50€ del carné más barato a los 300€ del menos económico, de acuerdo a la siguiente clasificación:

· General: 120€

· Pensionistas, parados y jóvenes de 15 a 17 años: 90€

· Jóvenes de 4 a 15 años: 50€

· Palco lateral: 300€

· Pensionistas en palco lateral: 150€

El revolucionario nuevo carné: ‘Jugador número 12’

No obstante, la gran novedad de esta campaña de abonados es, sin duda, el revolucionario carné ‘Jugador número 12’. Y es que no sólo sus precios son más bajos (el general, por ejemplo, tan sólo cuesta 50€), sino que, sin importe adicional, incluirá una camiseta oficial de regalo, además de un pin del club. La contraprestación requerida por parte de los aficionados, eso sí, implica acudir siempre al estadio con la camiseta puesta. De no ser así, conviene aclarar, se perdería el derecho a acceder con ese carné de forma puntual, siendo necesario pasar por taquilla para entrar al campo aquellos días en los que el abonado acuda al Rubial sin la camiseta. Los precios del abono ‘Jugador número 12’ son los siguientes:

· General: 50€

· Jóvenes de 15 a 17 años: 45€

· Jóvenes de 4 a 14 años: 25€

· Palco lateral: 150€

· Pensionistas en palco lateral: 100€

La venta al público de los carnés dará comienzo el próximo 10 de julio, coincidiendo con el inicio de la pretemporada para el primer equipo. Es importante señalar, a este respecto, que, a fin de organizar el proceso de renovaciones de la mejor manera posible, cada día durante las primeras semanas de la campaña se convocará a 60 aficionados según su número de socio del pasado año, si bien cada abonado podrá adquirir un máximo de dos carnés además del suyo propio. Por ejemplo, los aficionados con número de abono comprendido entre el 1 y el 60 deberán ir el lunes 10; del 61 al 120, el martes 11… Y así sucesivamente. El club informará regularmente a través de redes sociales de la fecha correspondiente a cada tramo. En el caso de aquellas nuevas altas que no se ejecuten a través de los dos abonos extra de cada socio, habría que esperar a la finalización del período de renovaciones, aunque su disponibilidad no estará garantizada una vez que se superen los 3.000 abonados con camiseta.

Puntos de venta: Museo del Fútbol Aguileño y Compralaentrada.com

El punto de venta designado para la adquisición de los carnés, por último, es, como en años anteriores, el Museo del Fútbol Aguileño, en horario de 17:00 horas a 21:00 horas de lunes a viernes; y sábados de 10:00 horas a 14:00 horas. Cabe la posibilidad de adquirir el abono a través de Internet en la web www.compralaentrada.com, si bien sólo en el formato clásico y en la modalidad ‘General’, por lo que no sería posible optar a camiseta, pin, ni precios reducidos en ninguna categoría.