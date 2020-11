Susto de Rafa "Chumbi" en el derbi contra el Yeclano Deportivo.

Una semana más hacemos resumen de los jugadores de la comarca que militan en Segunda División B y en primer lugar nos tenemos que centrar en el atacante aguileño del Real Murcia, Rafael Fernández "Chumbi", que tras un fuerte golpe en la cabeza con Pedro García, jugador del Yeclano Deportivo, tuvo que ser trasladado a un centro médico de la localidad de Yecla. El golpe se produjo en el minuto 15, cuando chocaron los dos jugdores y el atacante del Real Murcia se llevó la peor parte con un golpe en la zona posterior de la cabeza. Tras perder el conocimiento sobre el terreno de juego de la Constitución y recuperarse a los pocos minutos, se le realizó un TAC en el que no se han observado lesiones, por lo que recibió le alta médica teniendo que guardar reposo durante 48 horas.

El Real Murcia, que comenzó perdiendo, remontó el partido en la recta final y se llevó los tres puntos al ganar por 1-2. El central lumbrerense Antonio López, ha sido padre recientemente y no jugó. Con esta victoria, los granas se colocan segundos en el subgrupo 4B.

Además en este subgrupo el CF Lorca Deportiva perdió 1-0 contra el UCAM y sigue siendo colista con el Yeclano Deportivo. Ibán Urbano no le dio minutos a Luismi López y en el segundo tiempo jugó Serrano.

En el sugbrupo 4A no jugó Sergi Fernández con el Cádiz CF B por problemas musculares. El lorquino, lesionado, no viajó a tierras canarias donde el filial andaluz perdió 1-0 contra el Tamaraceite. A pesar de la derrota los gaditanos son terceros de su grupo con 10 puntos.

El que sigue con su pleno es la UD Ibiza de Morillas que suma pleno de victorias. Los ibicencos han ganado todos los partidos disputados, 18 puntos en seis encuentros, siendo titular indiscutible el lateral izquierdo aguileño. En la última jornada, el cuadro pitiuso se impuso 1-0 al Hércules de Alicante con un gol en el minuto 92.

También es uno de los jugadores fijos de la SD Logroñés el arquero lorquino Jero Lario, que fue providencial y tuvo varias actuaciones destacadas en el empate 0-0 contra la SD Ejea. Lario está siendo un seguro bajo palos y con sus paradas está haciendo que los riojanos cuenten con 10 puntos en su casillero y mantengan la cuarta posición. Alain, también volvió a contar con minutos al saltar al terreno de juego en el minuto 76.

Por último el Villarrubia de Juan Arcas ganó 1-2 contra el Villarrobledo. Los manchegos suman una victoria importante para llegar a los ocho puntos y colocarse séptimos, siendo el equipo que marca la zona roja del subgrupo 5B. Arcas jugó de inicio aunque no marcó.