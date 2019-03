Más que tres puntos

El Lorca CF Base de División de Honor llega mentalizado a la cita del sábado 18.00 horas en el Mundial 82, donde recibirá al Real Murcia DH. Los de Paco Lorca son conscientes de la importancia de los tres puntos en juego. El equipo lorquino suma 30 puntos y está cinco por encima del descenso, que lo marca precisamente el equipo grana. Una victoria de las jóvenes promesas del fútbol lorquino, les dejaría atado el billete para estar una temporada más en la élite del fútbol nacional.

"Cuando termine la jornada no será matemático, pero en caso de victoria nos dejará muy cerca. Esperemos que no se pierda, llegamos bien, en Elche trabajamos bien, y para ello luchamos, en caso negativo no es definitivo, nos queda un pasito y queremos hacerlo cuanto antes y en casa, pero si no se hace, tenemos que seguir confiando en lo vamos a conseguir"

Paco Lorca cuenta con todos sus jugadores diponibles y, a pesar de contar con una plantilla corta, podrá contar con su once más destacado.