El CF Lorca Deportiva golea al Águilas FC 3-0

El CF Lorca Deportiva fue superior al Águilas FC en el derbi que se vivió esta tarde en el Rubial. Antes del inicio del partido, se rindió homenaje al ex jugador del cuadro aguileño Antoñín, quien recibió el cariño de todos los aficionados del club costero y de los jugadores que saltaron al terreno de juego y le mostraron su aprecio.

Paco Lorca dispuso de un once muy joven, con hasta seis jugadores sub 23, donde debutaba el catalán Xavi Pons, que llegó esta semana procedente del VIC.

Ramón Arcas jugó de inicio así como Perico y Adri que fueron los hombres que se encargaron del tema ofensivo, aunque Perico terminó siendo expulsado en el minuto 39 de la primera parte por una fea entrada a un jugador del CF Lorca Deportiva.

Antes de la expulsión, Carrasco había adelantado a los lorquinos tras un fallo en defensa, definiendo perfectamente el delantero murciano ante Javi Soto. En el minuto 39, a raíz de la falta de Perico llegaría además el segundo gol de los de Ibán Urbano, un golazo desde 30 metros de Luismi. Con el 0-2 y superioridad numérica el Águilas FC quedó a merced de los lorquinos aunque en el segundo tiempo, apretaron a los visitantes y tuvieron algún acercamiento notable sobre la portería de Hortal aunque sin definición.

En la recta final del partido, Sergio Piñero, joven jugador de la Cantera del Lorca Deportiva, debutó con el equipo lorquino y anotó el 0-3 definitivo.

La nota positiva la dejó el debut de Piñero y la negativa la lesión de Carrasco, que tuvo que ser sustituido antes del descanso con un pinchazo en la gemelo que podría tenerlo fuera de los terrenos de juego por espacio de 15 días tal y como indicó Ibán Urbano al final del partido.

Mussoni y Tomás Baroni, vieron el partido desde la grada, así como Sergio Rodríguez y Eric que son baja por lesión.