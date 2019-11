Ibán Urbano "El partido de Copa debe ser una fiesta"

El CF Lorca Deportiva ya está preparando el partido de la primera eliminatoria de Copa del Rey que deberá jugar el 17,18 o 19 de diciembre en el Artés Carrasco ante el Club Atlético Osasuna.

El horario y el día del encuentro no se conoce aún, y será la plataforma de televisión que se encargue de emitir el partido, la que determine la fecha exacta. Desde el equipo lorquino se prefiere que ese partido se juegue bien el martes 17 o el jueves 19, ya que el miércoles 18 se jugará a las 20.00 horas el clásico del fútbol español entre el FC Barcelona y el Real Madrid que se aplazó hace una semanas.

Joaquín Flores, quien se hará cargo del equipo próximamente ha indicado que "esta semana me quiero reunir con la Federación Murciana de Fútbol para ver las posibilidades que tenemos, nuestra idea es que no coincida con el miércoles 18".

El empresario lorquino también indicó que "todos los aficionados deberán pasar por taquilla, y muy probablemente debido a la situación económica que estamos atravesando, queden anulados todos los pases a favor".

Por el momento, se conoce que el Club Atlético Osasuna jugará el sábado 14 a las 21.00 horas en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid y el domingo 22 a las 14.00 horas en el Reyno de Navarra ante la Real Sociedad, partido emitido por GOL.

Por su parte, el técnico vasco Ibán Urbano destacó que "lo hemos conocido con mucha alegría. Hemos tenido suerte, la idea es enganchar a gente que venga al campo, me hubiera gustado que hubiera tocado el Athletic de Bilbao, pero queremos que todo sea una fiesta y competir con nuestras armas"