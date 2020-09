Un golazo de Juan Hernández no es suficiente para puntuar en Vallecas

El debut de Juan Hernández con el Sabadell en Liga Smartbank no ha podido ser más positivo. El jugador lorquino que esta temporada juega como cedido por el Real Club Celta de Vigo en el equipo arlequinado, ha marcado el primer gol de su equipo esta campaña en la categoría de plata del fútbol español. Hernández, ha salido de inicio en el equipo de Antonio Hidalgo y sufrió un fuerte golpe en los primeros compases del partido. El jugador de la Ciudad del Sol, quedó conmocionado con un fuerte golpe en la cabeza tras una falta que sufrió por parte de un defensor del equipo madrileño y donde el colegiado del partido Trujillo Suárez no decretó nada.

Tras recuperarse y volver al terreno de juego, demostró que se encontraba en perfectas condiciones al transformar una falta desde la frontal del área. El fuerte chut, fue ajustado al palo y no pudo hacer nada el portero Morro para evitar el primer gol de Juan Hernández en Liga.

El 9 del Sabadell estuvo activo en ataque, pidiendo el esférico en cada jugada de ataque. Fue sustituido en el minuto 61 con 0-1 en el marcador. En la recta final, el empuje del Rayo, volteó el marcador y dejó a los catalanes sin premio.

Tras este partido, los arlequinados volverán a jugar a domicilio el próximo domingo. Será en Son Moix ante el RCD Mallorca a las 16.00 horas.



LISTADO DE JUGADORES LORQUINOS GOLEADORES EN PRIMERA Y SEGUNDA DIVISIÓN.

1. JUAN CASUCO. Dos goles en Primera División con el Real Zaragoza y uno con el Elche en Segunda.

2. PACO JURADO. 32 goles en Segunda División. 12 con el Toledo, 7 Sporting de Gijón, 10 con el Real Jaén y 3 con el CD Xerez.

3. JUAN HERNÁNDEZ. 1 gol en Segunda División con el Sabadell