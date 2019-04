No está permitido pinchar

Este fin de semana se afronta una nueva jornada dentro del grupo XIII de Tercera División y en este caso, el CF Lorca Deportiva, segundo clasificado y el Lorca FC, tercer clasificado lo hacen ante equipos de la parte baja, La Unión Atlético y Cartagena B respectivamente. Los dos equipos, buscarán tres puntos con la mirada puesta en el derbi de la Ciudad del Sol que se jugará el fin de semana de Domingo de Ramos.

No hay horario confirmado, pero todo hace indicar que el partido se jugará el Sábado de Pasión por la tarde.

CARTAGENA B - LORCA FC. Sábado 18.30 horas en Ciudad Jardín.

El Lorca FC abre el telón de la jornada número 35 dentro del grupo XIII de Tercera División y lo hace con la necesidad de no caer derrotado ante un equipo que ya se impuso en el Artés Carrasco en la primera vuelta por 0-2. Los de Jaime Pérez llegan a dos puntos del CF Lorca Deportiva y un pinchazo les podría distanciar de la segunda posición a sólo una semana de medirse ante los de Sergio Sánchez en el Artés Carrasco.

Para este partido Jaime Pérez llega con dos victorias a domicilio (1-3 ante Mazarrón y 0-2 ante el Real Murcia Imperial) que les ha dado confianza lejos de Lorca. Los lorquinos llegan sin bajas, pero con Morros, Ballesta y Fran Martínez apercibidos de sanción, por lo que si vieran una cartulina amarilla se perderían el derbi. Las sensaciones tras el empate a uno ante el Águilas FC son positivas y se quiere seguir aumentando la cuenta de partidos sin perder, que por el momento se sitúa en diez encuentros. El Cartagena B llega a este partido con 35 puntos y sólo a uno de la salvación que marca el CAP Ciudad de Murcia. Los portuarios sólo han ganado un partido de los últimos 14 disputados, y fue ese sorprendente 5-0 ante Churra hace cuatro semanas. Desde entonces, han sumado tres puntos.

CF LORCA DEPORTIVA - LA UNIÓN ATLÉTICO. Domingo 11.30 horas en el Artés Carrasco.

El CF Lorca Deportiva llega a este partido ante La Unión Atlético con una buena racha y una dinámica muy positiva. Los lorquinos no pierden desde que lo hicieran ante el Águilas FC por 1-0 y eso fue el 20 de enero. Desde entonces once partidos sin perder y colocados en segunda posición, que la podrían ratificar si son capaces de ganar al equipo minero que llega con la necesidad de puntuar y salir de la zona baja.

Los de Sergio Sánchez jugarán sabiendo el resultado del Lorca FC, y por lo tanto, podrán manejar un partido, donde en caso de sumar tres puntos les podría afianzar en la segunda posición de la clasificación. La Unión Atlético llega con tres partidos sin ganar y está a dos puntos de la salvación, por lo que llegará necesitado al Artés Carrasco.

Los lorquinos no podrán contar con Mansour que vio la quinta cartulina amarilla ante el CD Cieza y deberán estar atentos a cinco jugadores importantes. Luismi, Villanueva, Diego López, Manu Costa y Galiano están apercibidos por lo que si ven una cartulina amarilla no podrían jugar ante el Lorca FC.

La buena dinámica de los blanquiazules, hace muy remota una sorpresa en el Artés Carrasco.

ÁGUILAS FC - UCAM B. Domingo 18.00 horas en El Rubial.

Tras la buena imagen que dejó el Águilas FC en el Artés Carrasco toca de nuevo remangarse para luchar por tres puntos que les permitan meterse en zona de playoff. Los de Gaspar Campillo reciben al UCAM B en El Rubial donde aún no conocen la derrota. Tras ese gol en el tiempo de descuento ante el Lorca FC, los costeros quieren recomponerse rápidamente y sumar otra victoria en su fortín. Campillo recupera a Perico tras cumplir partido de sanción y pierde a un gran pilar de la defensa como es el lateral zurdo, Edu Serrano que vio la quinta amarilla en tierras lorquinas. El cuadro blanquiazul llega con varios apercibidos de sanción, caso de Bruno Caballero, José Manuel, Juan, Javi Méndez, Moussa y Rafa Álvarez.

El Águilas FC está a dos puntos del playoff y espera un pinchazo de Pulpileño o Churra para recuperar esa posición en la zona noble. Desde la derrota por 4-1 ante el Yeclano los aguileños no han perdido y quieren mantener esa dinámica antes de viajar a un campo complicado como es el de la Minerva.