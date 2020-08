Dupla lorquina para la SD Logroñes.

La SD Logroñés ha logrado la cesión de Jerónimo Manuel Lario Martínez (Lorca, 7/2/1995). Jero Lario es un portero procedente de la UD Almería. Ha disputado un total de 88 encuentros en Segunda División B en equipos como Alcoyano, Jumilla, Celta B y Almería B. En las dos últimas temporadas ha sido un habitual tanto en los entrenamientos como en las convocatorias del primer equipo en Segunda División de la UD Almería. Recientemente su equipo disputó el play off de ascenso a la Liga Santander siendo Jero Lario suplente.

El lorquino coincidirá con Alain, quien ha fichado este verano procedente del Xerez Deportivo. El jugador fue uno de los más destacados de su equipo y de la Tercera andaluza. Se formó en las categorías inferiores del Lorca CF Base al igual que Jero Lario, llegando a jugar en una etapa intermedia en el juvenil del Málaga. De vuelta en Lorca, jugó 33 encuentros con el Lorca FC en Tercera División clasificando a su equipo para el play off de ascenso. La temporada pasada jugó 14 encuentros dejando igualmente a su equipo clasificado para el play off de ascenso a Segunda División B.

Jero Lario y Alain, refuerzan el cuadro riojano que militará en Segunda División B tras lograr el ascenso esta temporada, al empatar a uno ante el Varea en Las Gaunas.