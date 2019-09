Duelo de líderes en el Pitín

El partidazo de la jornada, dentro del grupo XIII de Tercera División se jugará en el Pitín de San Javier. El Mar Menor de Paco García recibe al CF Lorca Deportiva, que esta semana ha estado marcada por los temas extradeportivos que afectan a la entidad blanquiazul.

Será un partido de poder a poder, y donde habrá que ver hasta donde afectan los días que no se han ejercitado los de Ibán Urbano, que sólo han realizado dos sesiones de trabajo (miércoles y viernes) debido a los impagos y al evitar desplazamientos para no subir más los gastos de los integrantes de la plantilla.

El cuadro lorquino no contará con Eric y Dylan, los dos argentinos que una semana más, se quedan fuera de la lista de convocados al no tener la documentación en regla. Tampoco viajarán los canteranos del Lorca CF Base, Antonio Sánchez y Paco Miñarro por lo que la principal novedad de los de la Ciudad del Sol reside en la entrada de Ángel Robles, que ha superado su lesión y Garre.

Los dos equipos llegan con unos números muy parejos, cuatro partidos jugados, tres victorias y un empate para cada uno, sin conocer la derrota. Los de Ibán Urbano suman 13 goles a favor por cinco en contra y el cuadro de Paco García, suma once dianas a favor por cuatro en contra. Facundo, Toni Vela, Riquelme, Tolmos, Piquero o los ex jugadores del CF Lorca Deportiva, Ballesta y Kuki son jugadores importantes para el cuadro costero, que espera seguir haciéndose fuerte en su terreno de juego.