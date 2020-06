Antoñito, cuarto fichaje del Lorca FC

Tal y como adelantamos en DXT COPE, el Lorca FC ha cerrado la contratación del lateral derecho Antoñito, ex jugador del Churra y CF Lorca Deportiva. El equipo lorquino hizo oficial la llegada del defensor que reforzará una línea donde Víctor Dus ya cuenta con Varela como lateral zurdo y Gimeno como central.

Es el cuarto fichaje tras la llegada del yeclano Varela, el lorquino Basilio y el atacante Dieguito. Antonio Martínez ha disputado dos playoff de ascenso a Segunda B con el Churra y CF Lorca Deportiva, equipo donde no tuvo hueco el curso pasado, tras comunicarle el ex director deportivo "Puskas" en la última semana de verano, que no se contaba con el.

Durante los próximos días se espera más movimientos, ya que la parcela deportiva está moviéndose para la contratación de más jugadores, entre ellos, dos jóvenes chavales del Lorca CF Base División de Honor, con los que están los negociaciones muy avanzadas y con un jugador con experiencia dentro del grupo XIII de Tercera División.