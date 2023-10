El Águilas FC - SD Huesca se jugará el miércoles 1 noviembre a las 19h en el Centenario El Rubial.

El partido de Copa de SM El Rey entre el Águilas FC y la SD Huesca se jugará el miércoles 1 de noviembre a las 19 horas en el Centenario El Rubial y no contará con retransmisión por televisión. Los partidos de primera ronda de Copa del Rey que enfrenten a equipos de Primera División sí serán televisados.

El cuadro aguileño, de esta forma, pondrá las entradas a la venta el próximo lunes 23 de octubre en el Museo Aguileño y se prolongarán hasta el sábado 28 de octubre *sólo para los abonados*.

La semana previa al partido, se abrirá la venta al público general. Los abonados también podrán retirar entradas lunes y martes, si bien ya no tendrán prioridad para adquirir las entradas.

Desde el club costero también han informado que el día de partido en taquilla *sólo se venderán entradas a precio de no abonado*.

El precio de las entradas es el siguiente;

*GENERAL*: No abonados (25€) / Abonados (15€)

*PALCO LATERAL*: No abonados (30€) / Abonados (20€)

*NIÑOS HASTA 14 AÑOS*: No abonados (10€) / Abonados (5€)

Los abonados que asistan al partido de Copa, deberán retirrar "entrada sí o sí y hay que presentar la entrada y el carné el día del partido*.