Javi Pedrosa ejerce de verdugo de su ex equipo y aúpa al Águilas FC al liderato

El Águilas FC ha recuperado el liderato tras vencer por la mínima al Yeclano Deportivo en su visita a La Constitución. El autor del gol ha sido Javi Pedrosa, un exjugador del club local, quien ha analizado un partido "supercomplicado" contra un rival que solo había perdido un encuentro en casa. "Hemos trabajado muy bien, hemos sido muy correctos y y hemos podido ganar el partido", ha afirmado el delantero.

Las claves de la victoria

Pedrosa ha destacado que el equipo ha firmado la que "podría ser la primera parte más completa de la segunda vuelta". El jugador ha atribuido gran parte del mérito al entrenador, Adrián Hernández, de quien ha dicho que "sabe perfectamente cómo jugar aquí, los duelos, cómo competir, y nos lo ha transmitido durante la semana muy bien". La estrategia pasaba por adaptarse a las condiciones del campo con un "juego más directo" y aprovechar las segundas jugadas generadas por Boris.

Águilas FC El vestuario del Águilas FC celebró la victoria 0-1 ante el Yeclano Deportivo CF

Podría ser perfectamente la mejor primera parte" JAVI PEDROSA Jugador del Águilas FC

Un gol sin celebración por respeto

Sobre la jugada del gol, el delantero ha explicado que no la recuerda con detalle, pero sí el origen: "Recuerdo que un balón dentro del área Boris, que estaba forcejeando, y yo, pues, bueno, siempre traté de es la caída, y me ha caído ahí y la he podido empujar". A pesar de la alegría, Pedrosa ha optado por no celebrar el tanto por el "cariño muy especial" que le guarda al club y la afición del Yeclano, con los que consiguió un ascenso.

Le tengo mucho aprecio a esta afición" JAVI PEDROSA Jugador del Águilas FC

El futbolista considera que ha sido uno de sus partidos "más completos" con la camiseta del Águilas y ha elogiado la "buena química" que tiene con su compañero Boris. "Sé que es un jugador que es muy grande, pero se hace también muy fuerte de espalda, sabe girarse y tenemos buena buena química. La verdad que sus espacios los aprovecho bien", ha señalado sobre la importancia de tener un delantero de ese perfil en el equipo.

Líderes, pero con los pies en el suelo

Con esta victoria, el Águilas FC se vuelve a colocar en la primera posición, un hecho que, según Pedrosa, "siempre da gusto", pero ha recordado que "esto queda mucho, es una liga muy muy larga". El equipo ya tiene la vista puesta en el próximo compromiso en casa contra el Recreativo de Huelva, al que ha calificado como un "aspirante claro a ganar la liga" que ha cogido "un ritmo muy bueno". El objetivo es claro: "Tenemos que ir a muerte y a conseguir los 3 puntos sí o sí".