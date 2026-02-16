Adrián Hernández radiografía la victoria del Águilas FC y avisa: "Somos cada vez más solventes"

Adrián Hernández, técnico del Águilas FC, ha analizado la victoria de su equipo (1-3) ante La Unión Atlético en un "partido disputado ante un muy buen equipo". El entrenador ha reconocido que el encuentro "se nos ha puesto de cara con la expulsión", aunque ha señalado las dificultades iniciales. "Nos han cambiado el esquema y nos ha costado un poquito tener ese dominio que solemos tener", admitió Hernández, quien tampoco se mostró del todo satisfecho con la primera mitad pese a irse con ventaja.

"No me ha gustado en ningún momento esta primera parte, no me ha encantado el equipo", sentenció el técnico. A pesar de que se hicieron "dominadores del partido" y consiguieron el gol, la sensación no fue de pleno control, en parte por las dimensiones del campo, que propiciaron un juego de "muchas disputas".

Reacción tras el empate

En la segunda mitad, y a pesar de un inicio con dominio y ocasiones, un error propició el empate. "En un error nos hacen el 1-1, y a partir de ahí es que hemos mejorado mucho", explicó Hernández. Ese momento fue un punto de inflexión para el equipo. "Nos hemos activado y hemos generado muchas situaciones, hemos jugado en corto, en largo, hemos movido de lado a lado, ya ha sido otra cosa".

Para el preparador del Águilas, la reacción de sus jugadores fue clave, hasta el punto de calificar el tramo final del encuentro como excepcional. "El equipo en esos últimos 20 o 25 minutos ha estado muy bien, yo creo que han sido los mejores minutos del partido", aseguró.

Objetivo: 'Playoff'

Con este triunfo, el Águilas FC se consolida en el liderato con 42 puntos, una cifra que acerca el primer gran objetivo. "Estamos cerca de esos 45 que te aseguran prácticamente la permanencia, y luego buscar los 50 y alguno que te da el playoff", afirmó. Hernández percibe que el equipo "está bien, está respondiendo" y vuelve a ser más fiable: "Estamos cada vez más solventes otra vez después de ese mes de enero que tanto nos cuesta".

Águilas FC El vestuario del Águilas FC celebra una victoria esta temporada

El entrenador también justificó los movimientos en el mercado de invierno, que respondieron a la necesidad de corregir carencias. "Creíamos que era importante por la exigencia que también tenemos. Veíamos que había deficiencias sin cubrir o escondidas", explicó. La idea era buscar "perfiles diferentes" para potenciar la plantilla.

"Gente como Adri Pérez o Castedo nos da un perfil no mejor ni peor, diferente a lo que teníamos, y que a lo mejor teníamos una cierta deficiencia", detalló el técnico sobre las nuevas incorporaciones.

Elogios individuales y parte médico

Hernández tuvo palabras de elogio para Aitor y Pedrosa, ambos con gol y asistencia. "Son dos jugadores inteligentes, con un compromiso y una inteligencia táctica que nos ayudan además", destacó. El entrenador subrayó su regularidad y afirmó que el objetivo es que "esos jugadores brillantes lleguen a tener ese compromiso, esa persistencia que tienen ellos dos".

Finalmente, el técnico actualizó el estado físico de Cris, que tuvo que ser sustituido. "Parece ser que se ha hecho un poquito de daño en el isquio, ha notado un amago de rotura", informó. Aunque cree que "no será mucho, será cosa de días", el jugador será sometido a pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión.