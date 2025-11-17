Adrián Hernández destaca el crecimiento de su equipo y elogia a su jugador 'total'

Adrián Hernández, técnico del Águilas FC, ha analizado la victoria de su equipo frente a la Deportiva Minera (0-2), destacando el crecimiento y la capacidad de adaptación de sus jugadores. El entrenador ha explicado que, tras unos primeros quince minutos de tanteo, el Águilas fue "dominando el espacio y el tiempo". Según Hernández, consiguieron neutralizar a la Minera en la primera parte, logrando que el rival jugara "muy lejos de nuestra área" y apenas tuviera opciones de gol.

Un equipo en evolución

El técnico ha subrayado que la victoria no cambia el rumbo, sino que confirma la mejora continua del equipo. "Quiero un equipo competitivo y competir es de muchas maneras", ha afirmado Hernández, quien busca un conjunto versátil. Su objetivo es que sus jugadores sean "capaces de hacer cosas con balón, sin balón, en diferentes situaciones y en diferentes campos", adaptándose a los rivales para hacerles daño.

Aitor, el jugador total

Uno de los nombres propios del encuentro ha sido Aitor, cuya polivalencia ha resultado clave. El jugador actuó en varias posiciones, desde el centro del campo hasta el lateral izquierdo, y el técnico ha elogiado su entrega: "Mejora a marchas forzadas cada semana, y donde lo pongas, te va a dar un rendimiento muy oportuno".

José Ángel Ayala Aitor, jugador del Águilas FC

Hernández considera que Aitor "encarna los valores que yo quiero que transmita el equipo". Además, ha destacado que, aunque otros futbolistas puedan tener más talento, es un jugador que "lo deja todo" en el campo. "Me encanta lo que transmite al resto de compañeros", ha concluido sobre el futbolista.

Aitor, encarna los valores que yo quiero que transmita el equipo" ADRIÁN HERNÁNDEZ Entrenador del Águilas FC

Análisis del rival y áreas de mejora

Respecto a la Deportiva Minera, Hernández ha afirmado que, en su opinión, es "uno de los mejores equipos en este primer trimestre", a pesar de que los resultados no siempre les han acompañado. El técnico ha elogiado especialmente al jugador rival Omar, de quien ha dicho que "está a un nivel, yo creo que top 3 de la categoría", lo que dificultó la defensa en los minutos finales del partido.

Omar, está a un nivel, yo creo que top 3 de la categoría" ADRIÁN HERNÁNDEZ Entrenador del Águilas Fc

A pesar del resultado favorable, el entrenador del Águilas sigue identificando puntos a perfeccionar. Ha señalado la necesidad de "volar más por fuera" y tener un juego más fluido en los carriles exteriores para generar más espacios. Sobre el gol de la victoria, anotado por Chris, ha revelado que fue un remate en "semifallo" que sirvió para asegurar los tres puntos.

Tras esta victoria, el cuadro aguileño regresa a su terreno de juego cinco partidos después. El rival será el domingo a las 17 horas, el CD Estepona.