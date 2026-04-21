El PSOE exige actuar en la carretera de Almendricos, el 'punto negro' de Lorca con 30 años de espera

El PSOE de Lorca ha presentado una moción para "recordar, actualizar y exigir el cumplimiento de acuerdos plenarios" aprobados en enero de 2023 para el arreglo de la carretera de Almendrico La Campana. El concejal socialista Juan Carlos Segura denuncia que el actual equipo de gobierno, formado por PP y Vox, ha "dejado caer en el olvido" dicho acuerdo, que fue aprobado por unanimidad.

Un 'punto negro' con 30 años de historia

La carretera que une Almendricos con La Campana está considerada desde hace más de 30 años una de las infraestructuras más peligrosas de Lorca. Según los socialistas, presenta una curva cerrada, un cambio de rasante peligroso y una ausencia total de arcenes y elementos de protección. Soporta un tráfico diario superior a los 1.500 vehículos, con un 30% de tráfico agrícola y de gran tonelaje.

Esta peligrosidad se ha traducido en más de una docena de accidentes en los últimos años, incluyendo un vuelco de autobús en 2022 y un siniestro grave en 2024 en el que una persona perdió la vida. El concejal ha recordado que no se trata de una carretera rural secundaria, sino de "un eje estratégico para el tránsito agrícola, escolar y laboral de toda la zona".

Segura ha destacado la "paciencia infinita y responsabilidad ejemplar" de los vecinos de Almendrico y La Campana, que han mantenido una reivindicación constante durante décadas. "¿Qué más necesita la política para actuar?", se ha preguntado el concejal, quien ha añadido que los vecinos "no piden privilegios, lo único que piden es equidad". Ha recordado que pidieron, sin éxito, que parte de los impuestos de una empresa fotovoltaica se destinaran a la carretera.

Un acuerdo plenario abandonado

El concejal socialista ha relatado la cronología de los hechos. En febrero de 2023, bajo gobierno del PSOE, el pleno aprobó por unanimidad la reparación integral de la carretera en varias fases, con una partida extraordinaria de 600.000 euros. Sin embargo, tras las elecciones, "el Partido Popular se cae del acuerdo" en octubre de 2023, y en 2024, "con VOX ya dentro del gobierno, VOX también se cae del acuerdo".

Ahora, "con los presupuestos más altos de la historia del municipio de Lorca", el PSOE vuelve a pedir que se cumplan los acuerdos. "Hay un presupuesto histórico, hay capacidad de inversión, hay acuerdos plenarios y lo único que falta es la voluntad política", ha sentenciado Segura. La nueva moción exige redactar de inmediato el proyecto técnico actualizado, definir plazos y licitar la primera fase.

El objetivo, insisten los socialistas, es que Almendrico y La Campana dejen de ser un punto negro y tengan "por fin una carretera segura y digna", que consideran un eje estratégico para su desarrollo. "Los vecinos han cumplido, el pleno ha cumplido, los acuerdos están aprobados y los recursos existen. Solo falta que el gobierno municipal del Partido Popular y VOX... cumplan también su cometido", ha concluido el concejal.