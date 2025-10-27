Lorca se transforma por Halloween con un aluvión de actividades para todos

Las concejalías de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Lorca han coordinado junto a asociaciones y entidades un completo programa de actividades con motivo de Halloween, dirigido a públicos de todas las edades y bolsillos. La celebración se extenderá antes, durante y después del 31 de octubre en sedes como el Palacete del Huerto Ruano, el Castillo de Lorca o la Casa del Artesano.

Pasacalles y fiesta en el centro histórico

El evento principal será el pasacalles y fiesta infantil Noche de Brujas, que tendrá lugar el 31 de octubre a partir de las 17:30 horas. El recorrido comenzará en la Plaza de España, donde se anima a los más pequeños a acudir disfrazados para disfrutar de personajes terroríficos, música y baile.

La comitiva discurrirá por las calles Álamo, Corredera, San Francisco y Príncipe Alfonso hasta llegar a la Plaza de Calderón sobre las 18:30 horas. A continuación, comenzará una fiesta infantil que se alargará hasta las 21:00 horas e incluirá talleres de fantasmas voladores, calaveras y maquillaje, además de una pasarela del terror, concursos y juegos.

Se premiará, por supuesto, aquellos trajes más originales y más divertidos" MAYTE MARTÍNEZ Concejala de Comercio del Ayuntamiento de Lorca

El concejal de Turismo, Santiago Parra, ha detallado en Mediodia Cope Lorca que la programación está pensada para todos. Además, ha destacado que durante el pasacalles "se premiará, por supuesto, aquellos trajes más originales y más divertidos".

Misterio en el Castillo y el Huerto Ruano

El Castillo de Lorca también será un escenario destacado con la fiesta familiar El extraño caso del mago Lopé y el malvado señor Hyde, una experiencia teatral participativa organizada por Lorca Taller del Tiempo para niños de 3 a 10 años, con entradas a partir de 8 euros.

Esta misma entidad ha preparado una propuesta para adultos: la visita guiada Leyendas y misterios por los exteriores de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, que también se celebrará el 31 de octubre.

Por su parte, el Palacete del Huerto Ruano acogerá el espectáculo familiar El palacio encantado y la bruja Serafina el sábado 1 de noviembre, a cargo de la compañía Teatro Guerra de Lorca y Juanchi Ruiz Creación. Habrá pases a las 12:00, 13:00, 17:00 y 20:00 horas.

Ayuntamiento de Lorca Presentación de las actividades de Halloween que tomarán las calles de Lorca y recintos históricos durante esta semana

Artesanía y comercio se suman a la fiesta

La Casa del Artesano ofrecerá un taller gratuito de manualidades de Halloween el 31 de octubre de 17:30 a 19:30 horas, organizado por Artelor en el Pósito de los Panaderos, con un aforo limitado a 25 participantes.

Finalmente, la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca ha impulsado la campaña Monsterland Kids para promover el comercio local durante estas fechas festivas.