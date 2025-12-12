El Club Cámara de Granada impulsa con 2.550 euros la sonrisa de los niños hospitalizados

La Cámara de Comercio de Granada ha celebrado su gala solidaria de Navidad, un evento en el que las empresas del Club Cámara han recaudado 2.550 euros. Este año, la donación se ha destinado a la Fundación Espadafor, que trabaja para llevar "ilusión y sonrisa para los niños", en palabras de su presidente, Pepe Espadafor.

Acompañamiento en hospitales y casas de acogida

Fundada en 2022, la organización centra sus esfuerzos en niños de hasta 12 o 13 años. Su principal foco de actuación son los hospitales, como el Maternal, el hospital de Motril o el PTS, donde sus monitoras acompañan a los menores ingresados en las salas de pediatría de cinco a siete de la tarde.

Están para que los niños estén más felices, estén más contentos" Pepe Espadafor Fundación Espadafor

El objetivo es hacer su estancia más amena a través de talleres, juegos y manualidades. Pepe Espadafor explica que las monitoras "están para que los niños estén más felices, estén más contentos", visitando las salas comunes e incluso yendo habitación por habitación. El segundo foco de la fundación son las casas de acogida, donde también realizan una labor de acompañamiento lúdico y emocional.

Una ayuda "muy necesitada"

Espadafor ha subrayado que toda ayuda es "muy necesitada", ya que la fundación cuenta actualmente con nueve monitoras contratadas y el objetivo es crecer. "Contra más ayuda tuviéramos, pues a más niños podíamos estar con ellos", ha afirmado, recordando que se pueden realizar donaciones o hacerse socio a través de la web www.fundacionespadafor.org.

Nuestra labor es ayudar a niños y estar con los niños, porque es el futuro" Pepe Espadafor Fundación Espadafor

Además, ha recordado que las donaciones tienen una desgravación fiscal de hasta el 85% en la declaración de la renta. Pepe Espadafor ha insistido en la importancia de su misión: "Nuestra labor es ayudar a niños y estar con los niños, porque es el futuro". Ha concluido pidiendo ayuda para poder seguir atendiendo a todos los niños hospitalizados, sin importar su dolencia, desde un tobillo roto a enfermedades como el cáncer.

Al margen de la fundación, gestionada por un patronato de ocho personas, Espadafor ha hablado de Industrias Espadafor, la empresa familiar de bebidas sin alcohol que apoya económicamente a la entidad. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, se ha mostrado orgulloso de que sus productos, como Chancín o Castillo de Salobreña, estén "en las mesas de muchos granadinos y, sobre todo, muchos españoles".