Mario Abenza, antes del partido histórico ante el CF Lorca Deportiva; "no hay que relajarse"

El capitán del Águilas FC, Mario Abenza, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el próximo derbi contra el CF Lorca Deportiva. El jugador ha destacado la relevancia del encuentro, afirmando que, aunque los amistosos de pretemporada contra ellos siempre han sido importantes, este partido tiene "un punto distinto" al haber tres puntos en juego. "Sabemos de la importancia del partido de este fin de semana", ha subrayado, combinando la motivación externa con la interna del vestuario.

Un derbi para la historia

El encuentro marca un hito, ya que es la primera vez que ambos equipos se enfrentan en una categoría de ámbito nacional como la Segunda Federación. Abenza ha confesado no haber reparado en ese detalle: "No había pensado en eso, que iba a ser como un derbi histórico", pero ha reconocido que "estaría bien, la verdad, tener eso, que pase en la historia ese primer partido".

Vamos a ser enemigos durante el partido y, después del partido, pues amigos todos" MARIO ABENZA Jugador del Águilas FC

Momento de forma y capitanía

Respecto al estado del equipo, el capitán considera que están en un buen momento de forma, aunque ha advertido que "no hay que relajarse" porque cada partido puede cambiar la dinámica. Ha destacado la competitividad interna, asegurando que "cualquiera puede jugar, estamos todos motivados y la dinámica es positiva", lo que considera clave para afrontar el reto y dar "un golpe encima de la mesa" en la clasificación.

A nivel personal, Abenza se muestra modesto y enfocado en la regularidad, más que en un estado de forma excepcional. Como uno de los veteranos, asume su rol de aportar "tranquilidad y templanza" frente a un contexto que puede llevar a la "sobremotivación". Sobre el "pique sano" en redes, ha comentado que en el vestuario "nos hace un poco de gracia y ya está". Ha dejado claro el respeto por el rival: "Vamos a ser enemigos durante el partido y, después del partido, pues amigos todos, porque al final tenemos compañeros y y nos conocemos".

La lesión de Seth Vega, es un jarrón de agua fría para para el vestuario" MARIO ABENZA Jugador del Águilas FC

Apoyo a Seth Vega y a la afición

El centrocampista también ha tenido palabras sobre la grave lesión de Seth Vega, calificando la noticia como "un jarrón de agua fría para el vestuario". Ha descrito a su compañero como "de las mejores personas y compañeros que se puede tener" y ha asegurado que todo el equipo le brindará su apoyo, especialmente en los meses venideros, que es cuando "más ayuda necesitan a veces los jugadores".

Finalmente, Abenza ha hecho un llamamiento a la afición de cara al partido en el Artés Carrasco. Ha pedido que sigan apoyando como en los últimos encuentros y ha animado a quienes no lo hacen habitualmente a que "se enganchen" en este partido. "Creo que nos va a hacer falta en esta vuelta [...] y creo que lo necesitaremos", ha concluido.