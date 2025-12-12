DESCUBRIENDO UBRIQUE | 12 DICIEMBRE 2025 | LA NAVIDAD SE HACE PRESENTE

Ubrique celebra la Navidad con un ambiente festivo y diversas actividades. El alumbrado ilumina las calles y los comercios locales promueven la compra con un concurso de escaparates. La localidad, que parece un portal de Belén, ofrece una exposición de dioramas en la ermita San Juan de Letrán, organizada por la Asociación de Belenistas San Antonio, que también imparte cursos. Existe un concurso de belenes particulares, con una nueva categoría para Playmobil, y adornos navideños reciclados decoran el pueblo, destacando un nacimiento gigante y las exposiciones en el Callejón del Santo. Las zambombas flamencas animan el ambiente, y la Hermandad de San Antonio ofrece chocolate con tortas fritas. La oferta cultural incluye conciertos de coros y un campamento digital para niños. Un villancico barroco ubriqueño es incluso conocido en México. El Belén viviente anunciado para mañana 13 de diciembre, se aplaza al sábado de la semana que viene ante el anuncio de lluvias.