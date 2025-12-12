DESCUBRIENDO UBRIQUE | 12 DICIEMBRE 2025 | LA NAVIDAD SE HACE PRESENTE
Ubrique celebra la Navidad con un ambiente festivo y diversas actividades. El alumbrado ilumina las calles y los comercios locales promueven la compra con un concurso de escaparates. La localidad, que parece un portal de Belén, ofrece una exposición de dioramas en la ermita San Juan de Letrán, organizada por la Asociación de Belenistas San Antonio, que también imparte cursos. Existe un concurso de belenes particulares, con una nueva categoría para Playmobil, y adornos navideños reciclados decoran el pueblo, destacando un nacimiento gigante y las exposiciones en el Callejón del Santo. Las zambombas flamencas animan el ambiente, y la Hermandad de San Antonio ofrece chocolate con tortas fritas. La oferta cultural incluye conciertos de coros y un campamento digital para niños. Un villancico barroco ubriqueño es incluso conocido en México. El Belén viviente anunciado para mañana 13 de diciembre, se aplaza al sábado de la semana que viene ante el anuncio de lluvias.
Cádiz - Publicado el
1 min lectura19:04 min escucha
Temas relacionados
"Estamos asistiendo al desmantelamiento de una organización que desde el primer minuto de la llegada de Sánchez se ha puesto a robar allá donde veía una oportunidad"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h