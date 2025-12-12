Grupo Abades cuelga el cartel de completo esta Navidad en Granada

El Grupo Abades ha alcanzado el lleno absoluto para las fechas más señaladas de la Navidad en Granada. La alta demanda de eventos, tanto de empresa como familiares, ha llevado a la compañía a colgar el cartel de completo. Así lo ha confirmado Belén Garaz, de Grupo Abades, quien señala que este fin de semana es uno de los más fuertes para las celebraciones.

Días clave para las empresas

Según Garaz, los días 12, 13 y 19 de diciembre son las fechas con mayor concentración de eventos de empresa. "Estamos completos", ha afirmado, refiriéndose a los espacios de la compañía en Granada, como la Huerta del Sello, La Marquesa, el hotel Abades Nevada, María de la O, el quiosco de las Titas y Paco Martín.

Para Garaz, esta situación es un indicador positivo. Considera que no solo refleja una buena marcha de la economía, sino también el deseo de la gente por celebrar y la apuesta de las empresas por el bienestar de sus equipos. "Hoy estamos al 100 por 100 en todos los negocios, que significa felicidad, prosperidad", ha declarado.

La importancia de reservar

Ante tal afluencia, Belén Garaz ha insistido en la importancia de reservar con anterioridad para garantizar la mejor experiencia posible. La planificación previa, explica, es fundamental para organizar tanto la oferta gastronómica como el servicio de hostelería, evitando así los problemas de última hora derivados de la improvisación.

La improvisación nunca es buena, y el tema de la hostelería es peor"

Garaz subraya que la improvisación es contraproducente en la hostelería. "La improvisación nunca es buena, y el tema de la hostelería es peor, desde mi punto de vista", ha comentado, destacando que una reserva a tiempo permite que "tanto el negocio como el cliente podamos avanzar y hacer todo lo mejor posible".

Opciones para celebraciones familiares

Más allá de los eventos de empresa, el Grupo Abades también se prepara para las celebraciones familiares en días como el 25 de diciembre, Año Nuevo y Reyes. Para estas ocasiones, establecimientos como el restaurante María de la O, Paco Martín o el quiosco de las Titas ofrecen menús específicos o servicio a la carta.