Lorca se consagra como plaza de temporada con Roca Rey, Paco Ureña y cinco grandes debuts

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha presentado la temporada taurina de 2026 en el Coso de Sutullena, que contará con tres grandes festejos. Con esta programación, el consistorio materializa el "ansiado objetivo de contar con tres corridas de toros en distintas fechas", logrando que Lorca pase a ser "una plaza de temporada". Gil ha destacado el éxito del modelo de gestión pública y la importancia de la tauromaquia como patrimonio artístico y cultural.

Tres festejos de primer nivel

La temporada arrancará el Sábado de Gloria con un histórico mano a mano entre la primera figura mundial, Andrés Roca Rey, y el diestro lorquino Paco Ureña, que celebra su 20 aniversario de alternativa. Para esta ocasión se lidiarán toros de la mítica ganadería de Juan Pedro Domecq. "Sinceramente, no creo que puede haber ahora mismo mejor cartel", ha afirmado el alcalde sobre este evento.

José Ángel Ayala |COPE Lorca Cartel con todas las corridas de Toros para este 2026 en Lorca

La segunda cita será el Día de la Región de Murcia, con un cartel de acento murciano que incluye la presentación del totanero Jorge Martínez. Estará acompañado por el triunfador de San Isidro 2025, Borja Jiménez, y el torero revelación Marco Pérez. Los toros pertenecerán a la ganadería jienense de Miranda y Moreno.

Finalmente, la tradicional corrida de feria volverá a homenajear a Paco Ureña por su 20 aniversario de alternativa, a quien el alcalde ha definido como "un maestro que es emblemático para los lorquinos". El diestro compartirá cartel con Diego Urdiales, maestro de Arnedo, y con Miguel Ángel Perera, lidiando toros de Santiago Domecq. Como gran novedad, cinco de los matadores, incluyendo a Roca Rey, Borja Jiménez, Jorge Martínez, Marco Pérez y Diego Urdiales, se presentan por primera vez en Lorca.

Nuevos espacios para la afición

El alcalde también ha anunciado que se abrirán nuevos espacios en la plaza de toros a lo largo del año. El Club Taurino de Lorca y la Peña Taurina Pepín Jiménez tendrán su nueva sede dentro de la plaza, lo que permitirá que sea "un espacio abierto para la tauromaquia durante todo el año, no solamente los días de festejo".

Además, se potenciará la cultura taurina con el traslado del Aula Cultural Taurina y Museo Taurino Francisco Montoya. Este espacio se reubicará en un local en la fachada de la plaza de toros, con acceso directo desde la calle para ganar más relevancia.

Precios y abonos para 2026

Respecto a las entradas, Gil ha confirmado que se mantienen los precios de 2024. El abono joven se ajusta a 30 euros por las tres corridas, mientras que los abonados que renueven su abono disfrutarán de un descuento del 10 %. Por su parte, los nuevos abonados se beneficiarán de un descuento del 5 %.