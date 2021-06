CS acuerda con PP el relevo de la alcaldía de Cehegín en la primera semana de julio

El grupo municipal de Ciudadanos en Cehegín ha acordado con el PP, su socio de gobierno, que el relevo de la alcaldía se llevará a cabo en la primera semana de julio, y ha afirmado que cumplirá los acuerdos pactados entre ambas formaciones.

El pacto que sellaron PP y Cs para desbancar al entonces alcalde del PSOE José Rafael Rocamora se logró in extremis, minutos antes de que comenzara el Pleno de investidura. El acuerdo prevé el reparto de concejalías y que el relevo se tiene que efectuar "a partir" del 19 de junio de 2021, por lo que la alcaldía pasaría de manos de la popular Alicia del Amor a Jerónimo Moya, de Ciudadanos.

Ambas formaciones se encuentran negociando los nuevos términos del acuerdo, y, según las fuentes, Cs está dispuesto a alcanzar acuerdos puntuales que no modifiquen sustancialmente la naturaleza del acuerdo vigente, por entender que no existen motivos para llevar a cabo modificaciones que no se hayan hecho con anterioridad.

“Somos un partido de palabra que siempre ha cumplido con los compromisos acordados, y así lo hemos demostrado en todos los municipios en los que gobernamos en coalición, y en Cehegín no será de otro modo”, ha señalado el portavoz del grupo, Jerónimo Moya.

Moya ha explicado que “en 2019, Cs apostó por un cambio de rumbo en el ayuntamiento de Cehegín y este Gobierno en coalición ha gobernado en unas condiciones muy complicadas teniendo en cuenta el escenario de pandemia", y ha agregado que "se ha gestionado con eficacia los escasos recursos de los que dispone el consistorio y en los próximos dos años se culminarán los proyectos que ya hemos puesto en marcha y que verán la luz en los próximos meses”.