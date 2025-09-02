La Universidad Politécnica de Cartagena rehabilitará con 4,5 millones el edificio central del campus Alfonso XIII

La Universidad Politécnica de Cartagena invertirá 4,5 millones de euros en la rehabilitación del edificio central del campus Alfonso XIII, que acogerá la nueva sede de Ingeniería Naval y Oceánica. El proyecto contempla tanto la rehabilitación energética como la adaptación del edificio, construido en los años 60 del pasado siglo.

Par ello, el presupuesto de licitación de la redacción del proyecto es de casi 200 mil euros y la previsión es que estas obras cofinanciadas por la Unión Europea puedan comenzar a mediados del año próximo y se prolonguen durante no más de 30 meses, según ha explicado el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, Manuel Alcaraz.

El edificio central, de 4.000 metros cuadrados repartidos en dos plantas, el sótano y un altillo, será rehabilitado energéticamente y adaptado para albergar la Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica, que hasta ahora comparte edificio con la Escuela de Caminos y Minas, las nuevas instalaciones del CRAI-Biblioteca del Campus de Alfonso XIII y nuevas aulas de informática.

El pliego de condiciones recoge el programa funcional del futuro edificio, que tendrá un acceso directo al Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI) desde el parque del campus, así como otros condicionantes recogidos en el Plan Director del Campus de Alfonso XIII, como la conservación de la imagen racionalista del inmueble. “Queremos hacer lo mínimo para conseguir lo mejor”, ha explicado la coordinadora de Infraestructuras, María José Muñoz.

El edificio, construido en los años 60, necesita una sustitución integral de sus instalaciones de climatización, electricidad, carpintería y cerramientos, entre otras actuaciones, aunque su cimentación ya fue rehabilitada en 2020.