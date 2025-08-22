Los turistas extranjeros en establecimientos hoteleros de la Región de Murcia aumentaron un 14 por ciento en julio respecto a 2024

Los visitantes residentes en el extranjero alojados en los hoteles de la Región durante el mes de julio aumentaron un 14 por ciento sobre el año 2024, hasta un total de 47.139 viajeros. Este dato es el más elevado de la serie histórica y confirma a la Región de Murcia como la segunda comunidad con mayor incremento interanual en viajeros extranjeros alojados en hoteles.

Los establecimientos hoteleros de la Región de Murcia registraron en julio un total de 162.708 viajeros, la segunda cifra más elevada de la serie histórica. La cifra de viajeros residentes en España alojados en los establecimientos hoteleros regionales sumó un total de 115.570 viajeros en julio de 2025. Los viajeros registrados en los hoteles de la Región permanecieron de media 2,43 días.

El número total de pernoctaciones registradas en julio en los hoteles de la Región de Murcia fue de 394.572, un 0,2 por ciento más que en el mismo mes de 2024, siendo el registro más alto para el mes de julio desde que se tienen datos. Diferenciando por su origen, las pernoctaciones en los hoteles regionales de los residentes en España fueron 284.106 y las de extranjeros 110.467, con un crecimiento de un 3,6 por ciento frente al 2,1 por ciento en el conjunto de España.

CIFRAS HISTÓRICAS

El número de viajeros en establecimientos hoteleros llegados a la Región de Murcia en el conjunto del año 2025 aumentó un 2,7 por ciento (un 1,2 por ciento en el conjunto de España) respecto a 2024, hasta alcanzar los 878.342, un vez sumados los datos oficiales correspondientes al mes de julio, lo que supone el registro más alto para el acumulado enero-julio desde que se tienen datos.

Los viajeros nacionales, 677.424, aumentaron un 1,3 por ciento (descienden el 0,5 por ciento en España), y los viajeros extranjeros, 200.919, fueron un 7,7 por ciento más (un 2,7 por ciento en España).

Por su parte, las pernoctaciones aumentaron un 3,8 por ciento respecto a 2024 (un 0,4 por ciento en España) alcanzando las 2.038.427, logrando así el registro más alto para el acumulado enero-julio desde que hay datos.

Las pernoctaciones de los viajeros nacionales, 1.519.808, aumentaron un 3,3 por ciento (descienden un 0,3 por ciento en España) y las de los viajeros extranjeros se incrementaron un 5,0 por ciento, hasta las 518.620 (un 1,2 por ciento en España).

La facturación media en julio de 2025 en los hoteles de la Región por cada habitación ocupada (ADR) fue de 93,25 euros, lo que supone un aumento del 10,0 por ciento respecto al mismo mes de 2024. El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, se situó en julio de 2025 en los 61,26 euros de media en la Región, con un incremento del 14,6 por ciento respecto al mismo mes de 2024.