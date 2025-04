La técnica de 'parar el pensamiento' que recomienda un psicólogo para preparar los exámenes: "Menos es más"

El periodo de exámenes es duro para los estudiantes, pero ahí reside la primera clave para afrontarlos y es que no hay que dejar el aprendizaje para los días previos, sino tener unos sanos hábitos de estudio.

Para usar mejor los recursos y eliminar los errores que se cometen, el psicólogo y educador Javier De Haro ofrece una serie de recomendaciones y de trucos que pueden hacer menos tensa la preparación de la EBAU, pero también de niños de menor edad.

No solo es importante el método de estudio. " También hay que cambiar según qué rutinas y qué hábitos, porque por ejemplo sabemos que el tema del sueño a la hora de aprender es muy importante".

No siempre estudiar mucho es sinónimo de estudiar bien y a veces menos es más. "Totalmente. De hecho, esto es como todo incluso, cuando tú entrenas a nivel físico, los descansos son súper importantes".

memorizar sin entender vs la pizarra

Todo el mundo ha recitado como un papagayo alguna lección. Grave error. "Muchas veces hay niños que abusan, por ejemplo, de la memorización. Hay que intentar comprenderlo, por así decirlo, es mucho más sano. O sea que tú puedes estar muchas, muchas horas memorizando, pero eso no te asegura que vaya a ser un aprendizaje significativo".

Pierden el hilo y pierden la respuesta. "Al final está demostrado que muchos bloqueos, muchos nervios vienen porque realmente tú no entiendes bien lo que has estudiado y ¿Qué pasa? Que si te olvides una palabra ya no sabes cómo seguir".

Él aporta un truco para eso. "Tenemos muchos avances de la neuro educación que lo explican. Es muy importante que cuando tú estudias algo, lo sepas estudiar con tus palabras. Un niño, yo siempre lo digo, que sea capaz de contártelo como si fuera un profesor, incluso de poner ejemplos, quiere decir que se lo sabe, porque es capaz de decir lo mismo de varias formas diferentes".

Fuera móviles en horario nocturno y dentro pizarra. "Tenemos que acostumbrarnos a, por ejemplo, niños con 12, 13, 14 años que tengan móvil, a las 10 de la noche cuando se van a dormir, el móvil fuera de la habitación, porque muchas veces eso influye en que no duermen igual de bien, y el sueño es súper importante para aprender. Vamos además a adquirir una pizarra".

"Lo primero, cómprate una pizarra, porque es súper sano. En lugar de memorizar y punto, esa pizarra es como si lo fueras explicando a tus peluches, a tus padres, a quien quieras, pero tú explica las cosas que estudias y explícalas con ejemplos".

El trabajo debe ser desde muy pequeños. "Por eso es muy bueno que desde pequeñitos, ojo, es un tema polémico por el tema de los deberes, pero yo ya no hablo de deberes. Yo hablo de generar un hábito de 15, 20 minutos al día, que es poquísimo, e ir poco a poco subiéndolo. Por supuesto que deben descansar, jugar y estar en familia, pero el estudio no puede ser un atracón el día antes", advierte.

De Haro utiliza la analogía de preparar pasta. Cuanto más complementos se utilicen estará mejor que si es pasta cocida sin más. "Si lo dices en voz alta, si haces un resumen, un esquema o subrayas afianzas lo que estudias. En segundo lugar, súper importante, muy, muy importante. Muchas veces cuando no nos sabemos algo, lo que hacemos es memorizamos o directamente lo dejamos".

"Yo tenía un profesor cuando yo estudiaba en octavo que nos decía, oye, lo que estudiéis y no sepáis, buscad una curiosidad y la teníamos que buscar en la enciclopedia. Es curioso porque yo, esas cosas que buscaba, me sigo acordando todavía. Y eso es lo importante, cuando a un niño le cuesta algo, o no lo entiende".

evitar los nervios

Es importante que la presión no supere a los niños. "Es cuando piensan no me lo sé, no voy a poder, y se ponen nerviosos. Y lo que hacen es intentar memorizarlo más todavía, y obviamente no es efectivo. Ahí mi consejo, y funciona muy bien, es que dejen de hacer eso, y que busquen una actividad que les ocupe la mente".

Un ejemplo. "Voy a volver a hacer todos los problemas, o voy a hacerme un esquema, o voy a copiar una definición que no me sepa. ¿Por qué? Porque cuando haces eso, estás aprovechando el tiempo, y como ocupas la mente, ya no piensas en las cosas negativas. Y lo que estás haciendo es volver a estar tranquilo para poder estudiar".

No olvida los descanso. "Mira, por ejemplo, el hacer pequeños descansos ayuda mucho. Si además tú estás muy nervioso, estás muy preocupado, tienes pensamientos que no te dejan seguir, tienes que buscar ese descanso, hacer alguna actividad que te ocupe la mente. Yo, por ejemplo, en mi casa teníamos una canasta. Paraba, tiraba diez minutos y volvía otra hora".

Un último truco que además sirve para adultos. "Hay una técnica que funciona muy bien, que es parar el pensamiento, ¿de acuerdo? Que consiste en coger números, coger números o frases y leerlas al revés. O coger números, por ejemplo, el 2000 y va restando de 7 en 7 hasta llegar al 0. Es complicado, da igual si lo haces bien o mal, pero cuando tú estás haciendo eso, ya no estás pensando en el examen, porque te ocupa la mente".

Con eso los pensamientos negativos se alejan de la mente y dejan espacio para la concentración. El experto reconoce que cada niño tiene su truco y que todo lo que sea estudiar con relajación es bueno.