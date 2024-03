La relación entre el sueño y el éxito de la operación bikini, según un nutricionista de Cartagena

Llega la primavera y uno de los pensamientos que sobreviene a miles y miles de personas es la operación bikini. Sortear las torrijas y los reparos no es sencillo en Semana Santa, pero es un punto clave para acordarnos de que el verano está a la vuelta de la esquina y el propósito de perder esos kilos acumulados no se ha cumplido. Pero la clave no es solo lo que comemos, también es crucial el descanso.

Evitar seguir pasándonos de calorías es un primer punto de partida, aunque como explica Víctor Serrano "hay que tener hábitos saludables y no tener que hacer operación bikini". El experto en nutrición y dietética sabe que hay unas máximas que se repiten. "En enero y ahora viene más gente a la consulta, como a los gimnasios".

Tras el proceso de mentalización hay que ponerse manos a la obra, pero la primera advertencia es clara: "No se puede ir a esas dietas 'milagro' que se pueden encontrar en internet como las cetogénicas y nunca hay que prolongar en exceso los ayunos".









El proceso adecuado

Asumido que se llega tarde, hay que actuar con cabeza y no es la comida lo único que importa. En una dieta correcta lo normal es perder entre 300 y 500 gramos de grasa a la semana, aunque por los líquidos la pérdida es mayor. Lo primero es realizar un ajuste energético. Se debe hacer una restricción calórica alta y seguir una alimentación rica en proteínas, moderada en hidratos de carbono y baja en grasas si el objetivo es perder peso.

Serrano recomienda cinco comidas al día bien ajustadas para no llegar con demasiado apetito a la siguiente ingesta. Como elemento motivador y fundamental para avanzar en el propósito invita a hacer deporte y combinar la fuerza con ejercicios de alta intensidad o aeróbicos.

Y no se puede olvidar la importancia del sueño. Entre 7 y 8 horas de sueño son para él vitales para el éxito, ya que al ir descansados habrá menos ansiedad y por tanto se recurrirá menos a los alimentos con mucha grasa que pueden relajar el estrés.

La meditación y el yoga son dos herramientas que también pueden contribuir a tener una mayor facilidad para seguir la dieta y cumplir el objetivo marcado.