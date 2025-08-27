Reclaman al Gobierno central la gratuidad del tren entre Murcia y Cartagena

El diputado regional del PP Antonio Landáburu ha exigido al Gobierno de España que "rectifique de inmediato" y restablezca la gratuidad del servicio ferroviario entre Murcia y Cartagena como "medida de compensación ante el aislamiento ferroviario que sufre la Región desde hace años", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Landáburu ha subrayado que, mientras en Asturias los trenes de Cercanías y Media Distancia seguirán siendo gratuitos, "sin necesidad de fianzas ni restricciones", como compensación por la "pifia de los trenes que no cabían en los túneles", en la Región de Murcia el trayecto entre Murcia y Cartagena dejó de ser gratuito el 1 de julio.

Así, este trayecto ha pasado a tener un coste mensual de 90 euros para adultos y 45 euros para menores de 25 años, mientras que el tramo Murcia-Alicante, de mayor distancia, mantiene precios reducidos. En este caso, las tarifas son de 20 euros para los adultos y 10, para menores de 25 años.

"El Gobierno de Pedro Sánchez convirtió a la Región en una isla ferroviaria, y ahora, encima, nos cobra por navegar por ella", ha criticado Landáburu, quien ha calificado esta medida de "discriminatoria e injusta" y ha reclamado un "trato igualitario".

"Cartagena tiene, como mínimo, los mismos derechos que otras comunidades mientras no se solucione el aislamiento", ha subrayado el parlamentario, tras lo que ha advertido de que esta subida "afecta directamente a miles de estudiantes y trabajadores que utilizan a diario este trayecto".

Para Landáburu, "han convertido un trayecto básico en un lujo, mientras en otros lugares se sigue viajando gratis", ha lamentado el diputado, quien considera esta medida "otro agravio más a una tierra que el socialismo lleva años castigando sin pudor".

Asimismo, ha criticado también la actitud del PSOE en la Región. "¿Van a seguir callados y sumisos mientras los ciudadanos pagan más por tener menos? Ya está bien de aceptar en silencio todo lo que impone Pedro Sánchez", ha concluido.