Elige qué tipo de jubilado quieres ser. ¿Ser mayor o ser viejo?

Cuando se es un niño, se desea ser joven y una vez llega ese momento piensa uno constantemente en esa etapa en la que no haya que trabajar para salir adelante. Se mira la jubilación como un objetivo y una oportunidad de disfrutar de todo aquello que el frenético ritmo de vida nos impide desarrollar. Sin embargo, cuando llega, no todo el mundo lo asume con naturalidad y a veces queda muy atrás en los recuerdos el hecho de que se veía como una oportunidad.

La vida no acaba con la jubilación y es importante plantearse qué tipo de jubilado quieres ser. Es clave elegir bien la actividad tras el cese laboral. La actividad física y mental es fundamental a cualquier edad, pero especialmente marca la diferencia al dejar de trabajar y perder las rutinas que se han mantenido durante décadas. A veces no es sencillo traspasar esa barrera porque hay una especie de proceso de duelo. Se deben gestionar muchas emociones al mismo tiempo.

Las relaciones sociales

Si bien es cierto que hay quien no asimila con facilidad este cambio tan grande, también lo es que se abre un abanico de posibilidades. Raúl Nieto, gerente de Afa Levante, anima a ser activos, a encontrar un hobby que sirva de entretenimiento, pero también de entrenamiento. Retrasar la temida llegada de las enfermedades neurodegenerativas es posible. Reconoce que hay que gente que asume la jubilación como una oportunidad para viajar y realizar actividades que por los horarios laborales no han podido desarrollar. Esos han decidido vivir la vida y disfrutarla. Ese perfil es vital, pero hay otros desenfocados.

Le preocupa el sector de mayores que decide incluso aislarse socialmente. "Hay que hacer actividad física, salir, relacionarse... Estar ocupado es positivo", nos explica él, que recomienda como una actividad muy positiva el cuidar de un huerto. Cómo estar ocupado también tiene sus categorías. La fórmula no funciona si la agenda está llena de actos forzados, aunque sea por amor a los hijos y a los nietos. Un abuelo no debe perderse planes que le apetecen por responsabilidad excesiva con la familia. Tiene que elegir qué tipo de actividades les apetece desarrollar. Tienen que encontrar su motivación.

Aislarse es una mala decisión en todas las etapas de la vida, pero especialmente a estas edades por el desánimo que puede suponer un proceso depresivo.

Hay diferencias entre hombres y mujeres

Está claro que el que no ha hecho puzzles o sudokus antes, tiene difícil cambiar de hábitos radicalmente. Pero aficiones como el dominó, por ejemplo, no ayuda a ejercitar todas las partes del cerebro necesarias. Tampoco el parchís. Hay que escribir, trabajar el arte y realizar actividad física.

"En los talleres de gimnasia o de memoria que se hacen con los ayuntamientos rara vez ves hombres. O no están concienciados o no les gusta, pero no es que no lo necesiten". Están la Universidad de mayores, los clubes de lectura, los talleres municipales en los que trabajar todas las áreas necesarias. Además, Afa Levante tiene su propia app para ejercitar la mente y no es solo para mayores.





