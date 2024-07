La planta medicinal que no incluyes en tus platos con la que ayudas a la digestión y evitas el estreñimiento

El que más y el que menos ha usado algún producto de aloe vera en algún momento de la vida. Es una planta que en ocasiones se usa como mera decoración en casa, pero también en diferentes cremas y aceites. De hecho, se la conoce como la planta de los mil usos y tiene centenares de especies diferentes.

Una de las utilidades más habituales es en productos cosméticos o directamente sobre la piel.En verano forma todavía más parte de la vida porque aplicado tras el paso por la playa sirve para refrescarnos, pero se utiliza incluso para eliminar el mal aliento en otra de sus formas comercializadas.

Sin embargo, también se puede incluir en nuestra dieta. Para introducirlo en nuestra alimentación hay que tener en cuenta los pros y las contras de la voz autorizada de un experto. El dietista y nutricionista Víctor Serrano nos habla de esas ventajas y de las contraindicaciones.

Los beneficios

Las cosas no se pueden tomar sin consultar, pero el experto asegura que tiene altos beneficios el consumo de esta planta. "Ayuda a la digestión. Lucha contra la acidez estomacal y también colabora positivamente con la flora intestinal", advierte Serrano. Pero no se quedan ahí los poderes del aloe.

El nutricionista confirma que tiene efecto antiinflamatorio y fortalece el sistema Inmune. "También es un alimento que va a ayudar a la hidratación, a controlar la glucemia y sirve también para evitar el estreñimiento, porque tiene los efectos de un laxante".

En cuanto a las formas de consumirlo, hay también varias posibilidades. "Se puede tomar el jugo de aloe vera, pudiendo comprarlo en herbolarios o hacerlo tú mismo eliminando la parte amarilla que puede resultar irritante. Otra forma es en cápsulas o en batidos de frutas". Avisa Serrano que se puede tomar en ensalada o incluso hacer te de aloe vera.





Las contraindicaciones

Como todos los productos, el aloe no sienta igual a todo el mundo. "No deben tomarlo las mujeres embarazas, porque puede provocar contracciones uterinas. Además, hay que ver como sienta en el caso de tener problemas de estómago y por supuesto comprobar que no despierta ningún tipo de alergia".

Tampoco debe tomarlo quien está con medicación de anticoagulantes, ni enfermos renales, ni los niños que tienen un sistema digestivo más sensible.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, Serrano da una serie de indicaciones importantes. Comprobar la calidad del producto, que sean orgánicos y libre de aditivos. Evitar que contengan aloína, ya que esta puede ser irritante y tóxica. Importante es no superar una dosis de más de 50 miligramos por día. Tampoco es bueno alargar su uso en el tiempo, porque puede llevar a desequilibrios de los electrolíticos y otros problemas de salud.

Se trata de un producto al que dando un buen uso puede ayudar en muchas funciones del cuerpo, pero siempre siguiendo los consejos de los expertos de la salud. Y sobre todo, no ingerir cremas de aloe que son para la piel.